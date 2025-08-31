Vẫn còn 86 người ngộ độc sau khi ăn tân gia ở Gia Lai nằm viện điều trị 31/08/2025 13:58

Ngày 31-8, ông Phạm Văn Phương, Bí thư xã Ia Hiao, tỉnh Gia Lai, cho biết đến nay đã có 45 trong số 131 người bị ngộ độc thực phẩm sau tiệc tân gia tại thôn Chrôh Pơnan đã xuất viện. Những người còn đang nằm viện điều trị sức khỏe cũng đã ổn và đang được theo dõi, điều trị. Dự kiến, ngày 1-9, những bệnh nhân này sẽ xuất viện.

45 bệnh nhân vụ ngộ độc thực phẩm đã xuất viện. Ảnh: VP.

Theo ông Phạm Văn Phương, Sở Y tế đã cử đoàn kiểm tra, lấy mẫu xét nghiệm vfa hiện chưa có kết luận nguyên nhân vụ ngộ độc. Hộ kinh doanh bà NTH phục vụ các món ăn tại tiệc tân gia đã tạm ngừng hoạt động kinh doanh.

Ngày 31-8, Thường trực Đảng ủy xã Ia Hiao tổ chức khen thưởng đột xuất ba tập thể, sáu cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc cứu chữa các nạn nhân nghi bị ngộ độc thực phẩm sau tiệc tân gia tại thôn Chrôh Pơnan.

Như PLO thông tin, khoảng 11 giờ ngày 28-8, gia đình ông Ksor Đối ở thôn Chrôh Pơnan, xã Ia Hiao tổ chức tiệc tân gia tại nhà với 220 khách mời.

Gia đình ông Ksor Đối thuê hộ kinh doanh bà NTH phục vụ món ăn. Đến chiều cùng ngày, nhiều người ăn tiệc xuất hiện các triệu chứng đau bụng, tiêu chảy, buồn nôn, nôn, sốt…. và được đưa đến Trung tâm Y tế Phú Thiện, Trung tâm Y tế Ayun Pa điều trị với chẩn đoán ngộ độc thực phẩm.