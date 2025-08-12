Đề nghị phạt tiệm bánh mì liên quan vụ ngộ độc thực phẩm hơn 80 triệu đồng 12/08/2025 14:22

Ngày 12-8, tại buổi họp báo tình hình kinh tế xã hội do UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh này cho biết, UBND xã M'Đrắk đã tham mưu chủ tịch UBND tỉnh xử phạt vi phạm hành chính đối với cơ sở bánh mì CT số tiền 80,5 triệu đồng.

Đây là cơ sở liên quan vụ ngộ độc thực phẩm làm 38 người nhập viện vào tháng 7-2025.

Một bệnh nhân nhập viện điều trị sau khi ăn bánh mì hôm 20-7. Ảnh: L.M

Theo lãnh đạo Sở Y tế Đắk Lắk, từ ngày 18 đến 20-7, có 38 người ở xã M'Đrắk nhập viện cấp cứu, điều trị với triệu chứng nôn ói, đau bụng, tiêu chảy, sốt nhẹ. Đáng chú ý, cả 38 người này đều ăn bánh mì tại cơ sở bánh mì CT của bà LTKT ở xã M'Đrắk.

Kết quả kiểm nghiệm 3 mẫu thực phẩm gồm chả lụa, sốt tương, nước sốt trứng đều không đạt yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Cụ thể, chả lụa nhiễm vi khuẩn Bacillus cereus, sốt tương nhiễm vi khuẩn Escherichia coli (E.Coli), nước sốt trứng nhiễm vi khuẩn Staphy lococcus aureus (tụ cầu khuẩn).

Theo báo cáo của UBND xã MĐrắk, cơ sở bánh mì CT có 2 nội dung vị phạm gồm: Không sử dụng găng tay khi tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm chín, thức ăn ngay; chế biến, cung cấp bán thực phẩm gây ngộ độc thực phẩm ảnh hưởng đến sức khỏe của từ 5 người trở lên mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Ngoài mức xử phạt hành chính, UBND xã MĐrắk đề nghị đình chỉ toàn bộ hoạt động sản xuất, chế biến thực phẩm tại cơ sở bánh mì CT trong thời gian 3 tháng.