Bộ Ngoại giao chia sẻ quan điểm về việc ASEAN có thêm thành viên mới 16/10/2025 16:34

(PLO)- Trong hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 46 vào tháng 5 vừa qua, ASEAN đã quyết định kết nạp Timor Leste là thành viên thứ 11 của ASEAN, theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam.

Tại cuộc họp báo Bộ Ngoại giao ngày hôm nay (16-10), người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng đã chia sẻ quan điểm của Việt Nam về Timo Leste chính thức trở thành thành viên của ASEAN.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng. Ảnh: NGỌC DIỆP

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao, trong hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 46 vào tháng 5 vừa qua ASEAN đã quyết định kết nạp Timor Leste là thành viên thứ 11 của ASEAN.

Lễ kết nạp dự kiến diễn ra tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 47 tại Kuala Lumpur Malaysia vào 26-10 tới đây. Việt Nam hoan nghênh Timor Leste trở thành thành viên chính thức của ASEAN, tin tưởng Timor Leste sẽ đóng góp tích cực vào nỗ lực chung, xây dựng cộng đồng ASEAN tự cường, sáng tạo, lấy người dân làm trung tâm.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao nhấn mạnh: “Chúng tôi đã nhiều lần nêu rõ lập trường của Việt Nam về vấn đề này. Chúng tôi hoan nghênh, đánh giá cao các nỗ lực trung gian hòa giải của các nước, nhất là Malaysia, trong vai trò Chủ tịch ASEAN 2025, cùng các bên liên quan, và sự hợp tác tích cực của Campuchia và Thái Lan, trong thúc đẩy giải quyết hòa bình bất đồng trên cơ sở luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc, Hiến chương ASEAN, Hiệp ước thân thiện và hợp tác Đông Nam Á TAC, trên tinh thần hữu nghị, đoàn kết ASEAN, vì lợi ích của cả Thái Lan và Campuchia, vì hòa bình và ổn định ở khu vực và trên thế giới”.