Bộ Nội vụ đề xuất quy định giờ làm, nghỉ ngơi và lương làm thêm 17/09/2025 15:39

(PLO)- Bộ Nội vụ quy định rõ về mức chi trả tiền lương làm thêm, mức hỗ trợ đối với người lao động có nhu cầu đào tạo nghề, nâng cao trình độ để đi làm việc nước ngoài.

Bộ Nội vụ vừa trình Bộ Tư pháp thẩm định dự thảo nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Việc làm về chính sách hỗ trợ tạo việc làm.

Theo đó, dự thảo của Bộ Nội vụ nêu rõ người lao động làm việc không quá 8 giờ trong một ngày, mỗi tuần được nghỉ ít nhất một ngày. Trường hợp đặc thù do chu kỳ lao động không thể nghỉ hằng tuần thì được nghỉ bình quân một tháng ít nhất 4 ngày. Trường hợp phải làm thêm giờ thì tổng số giờ làm việc và số giờ làm thêm không vượt quá 12 giờ trong một ngày.

Người lao động làm thêm vào ngày thường được hưởng ít nhất bằng 150% tiền lương; vào ngày nghỉ hằng tuần ít nhất bằng 200%; vào ngày nghỉ lễ, tết ít nhất bằng 300%.

Ngoài ra, Bộ Nội vụ cũng đề xuất quy định chính sách hỗ trợ đào tạo cho người lao động ở khu vực nông thôn và thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, thanh niên tình nguyện tham gia các dự án phát triển kinh tế - xã hội. Nhóm này được hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng.

Các chính sách hỗ trợ đào tạo nghề là những điểm mới trong Luật Việc làm vừa được Quốc hội thông qua và có hiệu lực từ đầu năm 2026. Ảnh: V.LONG

Trong thời gian đào tạo, Nhà nước hỗ trợ tiền học phí thực tế của cơ sở đào tạo nhưng giới hạn trần. Cụ thể, người lao động ở khu vực nông thôn được hỗ trợ tối đa 4 triệu đồng/người/khóa học. Đối với thanh niên, tổng mức hỗ trợ không vượt quá 12 tháng tiền lương cơ sở.

Ngoài học phí, nhóm đối tượng trên còn được hỗ trợ tiền ăn, sinh hoạt phí 50 nghìn đồng/người/ngày. Tiền đi lại là 200 nghìn đồng/người/khóa học đối với người cư trú cách địa điểm đào tạo từ 15 km trở lên; 300 nghìn đồng/người/khóa học đối với trường hợp cư trú tại địa bàn kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, cách nơi đào tạo từ 10 km trở lên.

Đối với lao động trong nước có nhu cầu học để đi làm việc ở nước ngoài, dự thảo nghị định quy định Nhà nước hỗ trợ 530 nghìn đồng/người/khóa học giáo dục định hướng trước khi xuất cảnh. Trong thời gian đào tạo, họ được hỗ trợ tiền ăn, sinh hoạt phí 50 nghìn đồng/người/ngày; tiền ở 400 nghìn đồng/người/tháng.

Ngoài ra, chi phí đi lại từ nơi cư trú hợp pháp đến địa điểm đào tạo cũng được hỗ trợ theo định mức: 200 nghìn đồng/người/khóa học đối với trường hợp cách địa điểm đào tạo từ 15 km trở lên; 300 nghìn đồng/người/khóa học đối với người cư trú ở địa bàn đặc biệt khó khăn, cách nơi đào tạo từ 10 km trở lên.

Đối với lao động cần bồi dưỡng nâng cao kỹ năng nghề và ngoại ngữ để đi làm việc ở nước ngoài, mức hỗ trợ được tính theo chi phí thực tế nhưng tối đa 4 triệu đồng/người/khóa học. Trong thời gian đào tạo, họ được hỗ trợ 50 nghìn đồng/người/ngày tiền ăn, sinh hoạt phí; 400 nghìn đồng/người/tháng tiền ở và chi phí đi lại theo định mức tương tự như trên.