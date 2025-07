Bộ trưởng Bộ Xây dựng đốc thúc tiến độ dự án Vành đai 3 TP.HCM 12/07/2025 12:52

Ngày 12-7, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cùng đoàn công tác kiểm tra tiến độ dự án đường Vành đai 3 TP.HCM. Vị trí thị sát tại nút giao với cao tốc Bến Lức - Long Thành - Vành đai 3 (dự án thành phần 7, đoạn, đoạn qua tỉnh Tây Ninh (Long An cũ).

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cùng đoàn công tác kiểm tra tiến độ dự án đường Vành đai 3 TP.HCM. Ảnh: ĐT

Báo cáo Bộ trưởng, ông Lương Minh Phúc, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (Ban Giao thông) cho biết tổng tiến độ dự án đạt 46%. Trong đó, Tây Ninh (Long An cũ) có tiến độ tốt nhất là 78% TP.HCM đạt 46%, đang theo đúng tiến độ. Bình Dương (cũ) và Đồng Nai cùng đạt tiến độ 41%. So với kế hoạch, Đồng Nai và Bình Dương (cũ) đang chậm tiến độ khoảng 6% do một số khó khăn về vật liệu và thời tiết.

"Mục tiêu chung của dự án Vành đai 3 là thông xe kỹ thuật toàn bộ dự án cuối năm 2025. Trong đó, chắc chắn khai thác được đoạn cầu cạn khoảng 15km ở phía Đông TP.HCM và 6,8km đoạn qua địa bàn tỉnh Tây Ninh. Thông xe toàn tuyến vào tháng 4 -2026" - ông Phúc thông tin.

Về khó khăn, hiện nay nguồn vật liệu xây dựng vẫn là khó khăn chung. Hiện có 16 mỏ cát ở miền Tây được đưa vào khai thác, tổng sản lượng cung ứng đạt 4,2 triệu m³. Từ nay đến cuối năm, cần thêm khoảng 3 triệu m³ cát và với sản lượng dự kiến từ các mỏ, nhu cầu cơ bản được đảm bảo. Tuy nhiên, các khó khăn trên cũng cơ bản được giải quyết, các địa phương tăng tốc đưa vật liệu về. Từ đó, cố gắng đẩy nhanh tiến độ để đạt mục tiêu thông xe dự án, góp phần vào mục tiêu hoàn thành 3.000km cao tốc.

Nút giao Vành đai 3 với cao tốc Bến Lức - Long Thành. Ảnh: ĐT

Bộ trưởng Bộ Xây dựng nhấn mạnh Vành đai 3 TP.HCM có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đặc biệt trong vùng kinh tế trọng điểm. Do đó, việc hoàn thành đúng tiến độ dự án Vành đai 3 không chỉ là trách nhiệm, mà còn là nhiệm vụ chính trị và danh dự của TP.HCM.

Các địa phương đang đẩy nhanh tiến độ các dự án cao tốc, vì vậy TP.HCM và các địa phương phải tập trung nguồn lực, tăng ca kíp thi công, khẩn trương hoàn thành dự án vào ngày 19-12 tới.