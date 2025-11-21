Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng giải thích chênh lệch số liệu dân số giữa ngành thống kê và công an 21/11/2025 16:04

(PLO)- Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng cam kết việc chênh lệch số liệu dân số giữa ngành thống kê và công an sẽ được khắc phục nhờ số hóa dữ liệu dân cư đầy đủ, đồng bộ.

Chiều 21-11, thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê, đại biểu Phạm Văn Hoà (Đồng Tháp) nhấn mạnh vấn đề ông đặc biệt quan tâm là quan hệ phối hợp và sự chênh lệch số liệu giữa các hệ thống kê.

Cụ thể, số liệu thống kê dân số của ngành thống kê và số liệu quản lý cư trú của công an hiện nay có độ vênh rất lớn.

Ví dụ, dân số cả nước có thể là 100 triệu, nhưng số liệu của cơ quan thống kê và công an khác nhau đến vài trăm nghìn người. Ở nhiều tỉnh, số liệu dân số thường trú của công an và số liệu thống kê dân số cũng chênh nhau rất đáng kể.

"Đây là vấn đề kéo dài nhiều năm, gây khó khăn trong hoạch định chính sách”, đại biểu Hoà nói, đồng thời đề nghị cơ quan soạn thảo làm rõ sẽ lấy số liệu nào làm căn cứ pháp lý, hay cơ chế đối chiếu, đồng bộ ra sao.

Đại biểu Phạm Văn Hoà (Đồng Tháp). Ảnh: QH

Đại biểu Hoà cũng nêu hiện trạng trùng lặp thống kê giữa các cấp, các ngành. Ví dụ, một doanh nghiệp trên địa bàn xã có doanh thu 100 tỉ đồng/năm: Xã thống kê, khu vực thống kê, rồi tỉnh cũng thống kê; sau đó tổng hợp lên trung ương.

“Như vậy cùng một doanh nghiệp nhưng nhiều cơ quan thống kê, dẫn tới số liệu bị “gộp, chồng”, không phản ánh đúng thực tế”, ông nói và cảnh báo nếu không tách bạch nhiệm vụ thống kê của từng cấp, từng ngành, số liệu cuối cùng sẽ không chính xác, khó khăn cho chỉ đạo điều hành kinh tế – xã hội.

Giải trình, tiếp thu nội dung này, Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng thừa nhận hiện nay, có một số sai lệch trong dữ liệu, ví dụ như dữ liệu về dân cư, dân số giữa cơ quan thống kê và các cơ quan khác.

“Thời gian tới, những sai lệch này sẽ được giảm thiểu đáng kể. Mặc dù có thể chưa tuyệt đối, nhưng khi dữ liệu được số hóa đầy đủ, tình trạng này sẽ được cải thiện rõ rệt”, ông Thắng nhấn mạnh.

Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng. Ảnh: QH

Ông Thắng cho hay nguyên nhân số liệu dân cư sai lệch là do dữ liệu dân cư chưa được số hóa hoàn chỉnh. Ngoài ra, số liệu dân số còn chịu ảnh hưởng bởi đặc thù địa phương, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, nơi nhiều trường hợp sinh con nhưng chưa kịp đăng ký. Chính vì vậy, khi tiến hành thống kê thực tế sẽ có sự khác biệt so với số liệu ghi nhận.

“Khi chúng ta quản lý tốt hơn, có đầy đủ dữ liệu số hóa, kết hợp với cơ sở dữ liệu dân cư, tôi tin rằng kết quả thống kê sẽ chính xác hơn”, ông Thắng nói.

Về cơ sở dữ liệu thống kê quốc gia, Bộ trưởng Tài chính cho hay dự thảo luật đã bổ sung Điều 51, nhằm thể chế hóa các định hướng về đột phá, phát triển sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, tạo cơ sở pháp lý đầy đủ cho việc hình thành, quản lý và khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia.

“Mục tiêu là xây dựng nền dữ liệu thống kê tập trung, thống nhất, đồng bộ, đảm bảo thông tin chính xác, kịp thời, phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo chính sách, giám sát và đánh giá tình hình kinh tế – xã hội”, ông nói.

Theo ông Thắng, cơ sở dữ liệu này cũng khắc phục tình trạng dữ liệu phân tán, manh mún ở nhiều bộ ngành, địa phương, đồng thời tăng cường kết nối, chia sẻ và tích hợp dữ liệu, phục vụ chiến lược chuyển đổi số quốc gia.

Hiện nay, Bộ Tài chính đang chỉ đạo Tổng cục Thống kê triển khai hệ thống phần mềm xuyên suốt để phục vụ công tác thống kê, đồng thời thực hiện chiến lược số hóa toàn bộ dữ liệu quốc gia, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2026.

“Khi hoàn thiện, công tác phân tích và đánh giá sẽ chính xác hơn, đồng thời giảm bớt đáng kể khối lượng lao động trong công tác thống kê vốn đang rất nặng nhọc do nhiều chỉ số vẫn phải thu thập thủ công”, ông Thắng nhấn mạnh.