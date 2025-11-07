Bộ Tư pháp đề nghị làm rõ việc cấp giấy xác nhận độc thân cho ông Chiêm Quốc Thái 07/11/2025 23:10

(PLO)- Cục Hành chính tư pháp (Bộ Tư pháp) đề nghị Sở Tư pháp TP.HCM làm rõ phản ánh về việc cấp giấy xác nhận độc thân cho bác sỹ phẫu thuật thẩm mỹ Chiêm Quốc Thái.

Cục Hành chính tư pháp (Bộ Tư pháp) vừa có văn bản gửi Sở Tư pháp TPHCM đề nghị xác minh thông tin về việc cấp giấy xác nhận “độc thân” cho ông Chiêm Quốc Thái (SN 1974, được nhiều người biết đến là một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ nổi tiếng ở TP.HCM).

Theo Cục Hành chính tư pháp, báo điện tử Công an nhân dân có bài báo tiêu đề “Cần thu hồi các giấy xác nhận “độc thân” đã cấp sai”, phản ánh về vụ việc cơ quan đăng ký hộ tịch cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân trái quy định pháp luật cho ông Chiêm Quốc Thái trong thời gian có quan hệ hôn nhân với bà V.T.H.N (cư trú tại TP.HCM).

Nội dung phản ánh trên báo điện tử Công an nhân dân ngày 4-11-2025 liên quan đến thẩm quyền của cơ quan đăng ký hộ tịch trên địa bàn TP.HCM.

Theo bài báo, thời gian bà Ngọc đang còn hôn nhân hợp pháp với ông Chiêm Quốc Thái, UBND phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2 (cũ), nay là phường Cát Lái, TP.HCM, đã 5 lần cấp giấy xác nhận độc thân cho ông Thái. Vụ việc đã được nhiều cơ quan chức năng kiểm tra, kết luận và kiến nghị thu hồi các giấy xác nhận này nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết.

Cục Hành chính tư pháp chuyển thông tin và đề nghị Sở Tư pháp TP.HCM kiểm tra, xác minh nội dung phản ánh, báo cáo lại về cơ quan này trước ngày 30-11.