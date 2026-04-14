Bộ Y tế chốt lộ trình xóa bệnh án giấy vào năm 2030 14/04/2026 08:37

Bộ Y tế vừa ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch triển khai hồ sơ bệnh án điện tử tại các cơ sở khám chữa bệnh trên toàn quốc giai đoạn 2026-2030. Mục tiêu lớn nhất được đặt ra là đến năm 2030, 100% cơ sở y tế trên cả nước sẽ triển khai hồ sơ bệnh án điện tử và không còn sử dụng bệnh án giấy.

Theo Bộ Y tế, điều này nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính cho công dân mỗi khi đến các cơ sở y tế để khám chữa bệnh. Thay vì quản lý bằng giấy tờ truyền thống, dữ liệu sức khỏe của người dân sẽ được kết nối đồng bộ và quản lý theo vòng đời tại tất cả các cơ sở khám, chữa bệnh trên toàn quốc.

Bộ Y tế xác định hồ sơ bệnh án điện tử chính là thành phần cốt lõi để xây dựng các bệnh viện thông minh, bệnh viện số, đưa công tác quản lý, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân lên một bước phát triển mới, thiết thực và hiệu quả hơn.

Các thông tin từ hồ sơ bệnh án điện tử sẽ được cập nhật đồng bộ với sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID. Dữ liệu khám chữa bệnh BHYT và giấy chuyển cơ sở khám chữa bệnh cũng sẽ được duy trì kết nối, chia sẻ và liên thông.

Bệnh viện K (Hà Nội) đã triển khai hệ thống bệnh án điện tử vào tháng 8-2025 sau thời gian thí điểm thành công. Ảnh: BVCC

Kế hoạch của Bộ Y tế cũng đặt ra nhiệm vụ triển khai kết nối, chia sẻ, liên thông và tái sử dụng dữ liệu cận lâm sàng, lâm sàng dựa trên dữ liệu hồ sơ bệnh án điện tử và sổ sức khỏe điện tử tại các cơ sở khám chữa bệnh. Việc tái sử dụng dữ liệu này sẽ mang lại lợi ích thiết thực, góp phần nâng cao năng suất và chất lượng công tác khám chữa bệnh.

Song song với quá trình số hóa, yếu tố bảo mật dữ liệu cũng được đặc biệt chú trọng. Việc triển khai hồ sơ bệnh án điện tử có yêu cầu bắt buộc là phải bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng và bảo mật thông tin theo đúng các quy định của pháp luật.

Để hiện thực hóa những mục tiêu trên, Bộ Y tế nhấn mạnh việc triển khai bệnh án điện tử là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng và cốt lõi tại các cơ sở y tế. Thủ trưởng các đơn vị phải chịu trách nhiệm trực tiếp, ưu tiên các nguồn lực và quyết liệt triển khai để hoàn thành mục tiêu.

Nguồn kinh phí thực hiện sẽ được bảo đảm từ ngân sách nhà nước hằng năm, các nguồn hợp pháp khác, đồng thời ưu tiên, khuyến khích sử dụng các nguồn kinh phí theo hình thức công tư, xã hội hóa.