Bộ Y tế: Tăng cường nhân lực hồi sức tích cực, cấp cứu nạn nhân do bão 29/09/2025 14:03

(PLO)- Bộ Y tế yêu cầu sở y tế các địa phương trong vùng ảnh hưởng của bão số 10 chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh sẵn sàng thu dung, cấp cứu nạn nhân do bão, mưa lũ.

Trưa 29-9, Bộ Y tế có công điện gửi sở y tế các tỉnh, thành từ Huế trở ra về việc tập trung khắc phục hậu quả bão số 10 (báo Bualoi) và ứng phó mưa lũ sau bão.

Công điện nêu rõ, sáng 29-9, bão số 10 đã đổ bộ vào đất liền các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh với gió giật mạnh, mưa lớn, gây nhiều thiệt hại nghiêm trọng.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, hoàn lưu bão số 10 tiếp tục gây mưa lớn đến hết ngày 30-9 tại khu vực Bắc Trung Bộ và Bắc Bộ, nhất là từ Thanh Hóa đến Huế và các tỉnh Phú Thọ, Sơn La, Lào Cai… nguy cơ rất cao xảy ra ngập lụt tại vùng thấp trũng, ven sông, ven suối, ven biển, đặc biệt là nguy cơ lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại khu vực miền núi và Trung du Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ.

Bão số 10 quét qua khiến nhà bị tốc mái, cây đổ ngổn ngang, mái tôn bay xuống đường ở phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An. Ảnh: ĐẮC LAM

Bộ Y tế yêu cầu sở y tế các tỉnh, thành trong vùng ảnh hưởng của bão, mưa lũ khẩn trương chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh sẵn sàng thu dung, cấp cứu, điều trị kịp thời nạn nhân do bão, mưa lũ.

Các đơn vị cần có phương án huy động nhân lực, phương tiện, kịp thời lên kế hoạch, đặt hàng và mua sắm bổ sung, dự trữ, đảm bảo đủ thuốc, vật tư, thiết bị, giường bệnh dự phòng để không bị động trong mọi tình huống.

Các bệnh viện đảm bảo công tác khám chữa bệnh thường xuyên không bị gián đoạn; ưu tiên duy trì hệ thống điện, nước, phương tiện vận chuyển, hệ thống công nghệ thông tin; có phương án chuẩn bị máy phát điện dự phòng và nhân lực tăng cường cho khoa hồi sức tích cực, các vị trí sử dụng máy thở và các thiết bị thiết yếu khác.

Các sở y tế chỉ đạo các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thuốc trên địa bàn có kế hoạch dự trữ, cung ứng đầy đủ, kịp thời thuốc, tránh để xảy ra tình trạng thiếu thuốc, biến động tăng giá thuốc; tăng cường giám sát, phát hiện sớm và xử lý triệt để các bệnh truyền nhiễm, không để dịch bệnh bùng phát sau bão, mưa lũ.

Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế đóng trên địa bàn bị ảnh hưởng của bão, mưa lũ sẵn sàng hỗ trợ chuyên môn, tăng cường lực lượng, tiếp nhận bệnh nhân nặng từ tuyến dưới chuyển lên; chuẩn bị lực lượng cơ động phòng chống dịch, hỗ trợ giám sát dịch tễ, xử lý môi trường và tiêm chủng khi có yêu cầu.

Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế theo chức năng, nhiệm vụ chủ động phối hợp, hỗ trợ kỹ thuật, chuyên môn và hậu cần cho các địa phương.