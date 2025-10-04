Bức thư động viên người dân đầy xúc động của Chủ tịch tỉnh Cao Bằng Lê Hải Hòa 04/10/2025 09:11

(PLO)- Trong bức thư, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Lê Hải Hòa đã chia sẻ mất mát, động viên người dân gặp ảnh hưởng do bão lũ, đồng thời cũng thể hiện tinh thần trách nhiệm và chỉ đạo những giải pháp ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

Sau đợt mưa lũ lịch sử gây thiệt hại nặng nề, ông Lê Hải Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng, đã gửi thư động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân toàn tỉnh, chia sẻ mất mát và chỉ đạo những giải pháp ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

Chiều 30-9, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Lê Hải Hòa đã đến kiểm tra công tác khắc phục hậu quả do hoàn lưu cơn bão số 10 tại công trường Dự án tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh (xóm Bản Néng, xã Đức Long).

Trong thư, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng nêu rõ đợt mưa lũ vừa qua là một trận lũ lịch sử, cả về lượng mưa, tốc độ nước dâng và mức độ thiệt hại. Chỉ trong vài giờ, nhiều địa bàn ngập sâu, có nhà bị sạt, nhiều khu dân cư bị cô lập nhiều ngày, có người thiệt mạng khi đang thi công. Trường học, trạm y tế, đường giao thông tại nhiều xã bị hư hỏng, chia cắt.

Ông Hòa cho rằng đây là hiện tượng thời tiết cực đoan, xảy ra bất ngờ, vượt xa mọi kịch bản mà tỉnh từng đối mặt. Địa hình miền núi hẹp, dòng nước chảy xiết khiến xuồng cao su, ca nô khó tiếp cận. Trang thiết bị cứu hộ còn hạn chế, lực lượng mỏng, phải xoay xở từng cụm, từng xã, từng điểm.

Cán bộ Công an xã Phục Hòa, Công an tỉnh Cao Bằng, cõng trẻ em di chuyển đến nơi an toàn trong đợt mưa lũ vừa qua.

“Nhìn lại, bài học lớn nhất là nếu không xử lý sớm, không chủ động sơ tán thì rủi ro sẽ rất khó lường. Chúng ta đã tránh được những mất mát nặng nề hơn chính nhờ sự chủ động, sát dân, không chờ đợi, không lưỡng lự của các lực lượng và chính quyền cơ sở.

Từng suất cơm, ổ bánh mì, chai nước được đưa đến tận nơi bị ngập. Bộ đội, công an, dân quân dầm mình trong nước để sơ tán người già, trẻ nhỏ, giúp bà con di chuyển đồ đạc, cứu hộ những hộ bị cô lập. Cán bộ xã, thôn, bản bám địa bàn suốt ngày đêm, đi từng xóm, từng ngõ, trực tiếp hỗ trợ sơ tán, dựng lại rào chắn, căng dây cảnh báo, túc trực ở những điểm sạt lở, giữ cho dân an toàn. Nhiều nhà cao ráo mở cửa đón người vùng thấp. Bà con nhường chỗ nằm, san sẻ phần ăn, giúp nhau thay tạm bộ đồ khô. Không ai kêu ca, cũng chẳng ai đứng ngoài.

Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả những người đã góp công, góp sức trong những ngày khó khăn nhất. Nhờ sự có mặt kịp thời và tận tâm ấy, tỉnh đã không đơn độc trước thiên tai" – Chủ tịch tỉnh viết.

Công an phường Nùng Trí Cao (Cao Bằng) phối hợp với tổ dân phố 27 tiếp nhận và chuyển cơm đến tay người dân.

Trong bức thư, ông Lê Hải Hòa cũng chia sẻ rằng dù đã rất nỗ lực nhưng vẫn có nơi cảnh báo chưa đến với bà con kịp thời, việc hỗ trợ còn chậm, phối hợp giữa các lực lượng có lúc chưa ăn khớp như mong muốn. Anh em ở cơ sở, ở tuyến đầu đã làm hết sức trong điều kiện thiếu thốn và áp lực chồng chất. Dù vậy, ông Hòa nhìn nhận cách làm của chúng ta vẫn còn sự lúng túng, nhất là khi tình huống xảy ra quá nhanh và phức tạp.

Thêm vào đó, phân cấp, phân quyền chưa rõ ràng cũng khiến không ít việc, dù biết cần làm ngay nhưng cơ sở vẫn phải chờ ý kiến, làm mất đi những giờ phút đáng quý. "Những điều ấy, Tỉnh xin được nhận trách nhiệm và xin cam kết sẽ sửa ngay, làm cho chắc hơn, rõ hơn, chủ động hơn” - Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng viết.

Ông Hòa gửi lời cảm ơn sâu sắc đến toàn thể lực lượng, nhân dân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã góp sức trong những ngày khắc nghiệt. Đặc biệt, ông ghi nhận sự hỗ trợ kịp thời của Quân khu 1 và các đội cứu hộ, cứu nạn từ công an, quân sự, y tế cho đến các nhóm thiện nguyện tại chỗ.

Trong giai đoạn khắc phục hậu quả, ông kêu gọi các địa phương huy động lực lượng dọn bùn đất, rác thải, khử khuẩn trường học, trạm y tế, khu dân cư, bảo đảm vệ sinh và phòng ngừa dịch bệnh. Tỉnh sẽ phối hợp để hỗ trợ kịp thời những hộ dân còn khó khăn.

Lãnh đạo phường Tân Giang, tỉnh Cao Bằng đến động viên, trao hỗ trợ cho người dân trên địa bàn phường.

Về lâu dài, ông Hòa cho biết Cao Bằng sẽ tập trung xây dựng các giải pháp căn cơ như lập bản đồ cảnh báo vùng nguy cơ; xây dựng các điểm tránh lũ kiên cố, gần dân; trao quyền chủ động cho cấp xã trong việc sơ tán, cấm qua suối, mở nơi trú ẩn mà không cần chờ cấp trên, đồng thời tổ chức tập huấn sát thực tế cho cán bộ và người dân.

Ông Hòa cũng cảnh báo thời tiết tiếp tục phức tạp, bão chồng bão, hoàn lưu sau bão có thể gây mưa lớn kéo dài. Do đó, các địa phương tuyệt đối không được chủ quan, cần bám sát diễn biến, chuẩn bị sẵn phương án ứng phó.

“Kính chúc các đồng chí, các lực lượng, bà con mạnh khỏe, bình an và tiếp tục gắn bó, đồng lòng như những ngày vừa qua” – bức thư của Chủ tịch tỉnh Cao Bằng viết.