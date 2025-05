Cà Mau: Khởi tố 3 cựu cán bộ vì xác nhận sai về đất đai 20/05/2025 14:44

(PLO)- Các bị can làm thất thoát ngân sách bạc tỉ trong việc xác định nguồn gốc đất không đúng thực tế khách quan.

Ngày 20-5, tin từ Công an tỉnh Cà Mau, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với 3 cựu cán bộ tại huyện Ngọc Hiển về hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí theo Điều 219 Bộ luật Hình sự.

Ông Hồ Tấn Bạo. Ảnh CTV.

Các bị can gồm: ông Hồ Tấn Bạo, 50 tuổi, cựu Phó giám đốc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Ngọc Hiển; ông Nguyễn Trường Giang, 46 tuổi, nguyên Phó chủ tịch UBND thị trấn Rạch Gốc và ông Thái Hữu Phước, 50 tuổi, cựu cán bộ địa chính thị trấn Rạch Gốc.

Các bị can được cho tại ngoại để phục vụ công tác điều tra.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2009 đến 2024, các bị can đã lợi dụng chức vụ, cố tình "nắn" nguồn gốc đất và tham mưu sai về nghĩa vụ tài chính, tạo kẽ hở cho các trường hợp không thuộc diện miễn giảm thuế vẫn được miễn, giảm thuế trái quy định.

Cụ thể, ông Hồ Tấn Bạo bị xác định đã trực tiếp ký 12 phiếu chuyển thông tin địa chính sai lệch, làm căn cứ xác định nghĩa vụ tài chính, gây thất thoát hơn 1 tỉ đồng ngân sách nhà nước.

Ông Nguyễn Trường Giang, với vai trò lãnh đạo UBND thị trấn Rạch Gốc, đã xác nhận sai nguồn gốc đất cho 9 hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, gây thất thoát ngân sách hơn 867 triệu đồng.

Cùng hành vi, ông Thái Hữu Phước cũng xác nhận sai sự thật trong 9 hồ sơ, gây thất thoát ngân sách gần 800 triệu đồng.