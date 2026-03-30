Cả nước còn 45 triệu thửa đất chưa có dữ liệu 30/03/2026 19:07

(PLO)- Cả nước có khoảng 106 triệu thửa đất, trong đó mới có khoảng 61 triệu thửa được cập nhật vào cơ sở dữ liệu, còn khoảng 45 triệu thửa chưa được tạo lập dữ liệu.

Chiều 30-3, Bộ NN&MT phối hợp với Bộ Công an tổ chức Hội nghị “Triển khai công tác đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, hồ sơ địa chính, xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai”.

Đây là hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng nhằm cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, Chính phủ về chuyển đổi số quốc gia, đặc biệt trong lĩnh vực quản lý đất đai.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ NN&MT Trần Đức Thắng cho biết, thời gian qua, Bộ NN&MT đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, các bộ ngành và địa phương quyết liệt triển khai chiến dịch 90 ngày đêm làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.

Bộ trưởng Bộ NN&MT Trần Đức Thắng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thành Tâm

Kết quả bước đầu cho thấy rất tích cực, không chỉ cải thiện chất lượng dữ liệu theo yêu cầu “đúng - đủ - sạch - sống - thống nhất - dùng chung”, chiến dịch còn mang lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu trong công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện, phối hợp giữa liên ngành và xử lý các vấn đề phát sinh.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Trần Đức Thắng cho hay đây mới chỉ là bước khởi đầu, mục tiêu không dừng lại ở khối lượng dữ liệu được làm giàu, làm sạch, mà là xây dựng một hệ sinh thái dữ liệu đất đai quốc gia hiện đại, bền vững với toàn bộ khoảng 106 triệu thửa đất trên toàn quốc được quản lý, vận hành theo thời gian thực.

“Với quyết tâm ‘nhanh hơn, quyết liệt hơn, hiệu quả hơn’, năm 2026, chúng ta phải hoàn thành xây dựng hệ thống thông tin quốc gia về đất đai tập trung, thống nhất, đồng bộ và đa mục tiêu”, ông Thắng nhấn mạnh.

Báo cáo tại hội nghị, ông Mai Văn Phấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đất đai (Bộ NN&MT), cho biết theo báo cáo của các địa phương, trên cả nước có khoảng 106 triệu thửa đất, trong đó mới có khoảng 61 triệu thửa đã được cập nhật vào cơ sở dữ liệu; chỉ khoảng 24 triệu thửa đạt tiêu chuẩn “đúng, đủ, sạch, sống”. Như vậy, còn khoảng 45 triệu thửa chưa được tạo lập dữ liệu và gần 37 triệu thửa cần được làm sạch, đối soát, cập nhật.

Do vậy, công việc tiếp theo cần phải làm trong năm 2026 là tiếp tục thực hiện chiến dịch làm giàu, làm sạch dữ liệu 37 triệu thửa đất đã có trong cơ sở dữ liệu. Kế hoạch dự kiến, trong tháng 4 sẽ thực hiện với 11 triệu thửa, tháng 5 khoảng 12 triệu thửa và tháng 6 là 14 triệu thửa đất.

Hội nghị “Triển khai công tác đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, hồ sơ địa chính, xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai”. Ảnh: Thành Tâm

Song song, các cơ quan và địa phương triển khai đồng thời lập mới cơ sở dữ liệu cho 45 triệu thửa đất chưa từng được lập cơ sở dữ liệu và hơn 1 triệu căn hộ chung cư. Kế hoạch dự kiến, từ tháng 4 đến tháng 6-2026 sẽ tạo lập cơ sở dữ liệu cho 3,4-4,3 triệu thửa/tháng; giai đoạn cao điểm từ tháng 7 đến tháng 9 thực hiện cho 6,4-6,8 triệu thửa/tháng; giai đoạn về đích từ tháng 10 đến tháng 12 thực hiện cho 3,4 triệu thửa/tháng.

Ông Mai Văn Phấn cũng cho biết, ngày 29-3, Bộ Công an và Bộ NN&MT đã tiếp tục xây dựng và ban hành kế hoạch 2959 để tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Và sáng nay, Bộ NN&MT đã ban hành thông tư 19 về quy trình lồng ghép từ công tác đo đạc đến đăng ký, lập hồ sơ và xây dựng cơ sở dữ liệu. Như vậy, các địa phương đã có căn cứ pháp lý để tổ chức triển khai ngay, không cần chờ hướng dẫn thêm.