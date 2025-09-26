Camera ghi cảnh người đàn ông lẻn vào chánh điện trộm chuông chùa 26/09/2025 11:10

(PLO)- Lúc 0 giờ 59 phút ngày 24-9, một người đàn ông lẻn vào chánh điện chùa Phật Bửu, ấp 1, xã Tân Thạnh, Tây Ninh, nhanh chóng khiêng chiếc chuông đồng rời khỏi hiện trường.

Ngày 26-9, Công an xã Tân Thạnh (tỉnh Tây Ninh) vẫn đang điều tra vụ trộm chuông chùa xảy ra tại chùa Phật Bửu, ấp 1, xã Tân Thạnh.

Video: Kẻ gian đột nhập vào chùa trộm chuông đồng.

Theo phản ánh của phật tử, vài ngày trước khi tiến hành dọn dẹp đồ đạc trong chánh điện, họ phát hiện chiếc chuông đồng của chùa đã biến mất. Ngay sau đó, nhà chùa kiểm tra hệ thống camera an ninh và phát hiện hình ảnh kẻ gian.

Đoạn video cho thấy, lúc 0 giờ 59 phút ngày 24-9, một người đàn ông lẻn vào chánh điện, nhanh chóng khiêng chiếc chuông đồng rời khỏi hiện trường.

Kẻ gian đã đột nhập để trộm chuông chùa rồi tẩu thoát. Ảnh cắt từ clip

Trước sự việc này, các phật tử đã trích xuất hình ảnh từ camera và chia sẻ lên mạng xã hội, mong cộng đồng giúp đỡ tìm lại chiếc chuông quý cho chùa. Thông tin nhanh chóng lan truyền, thu hút sự chú ý của nhiều người. Không ít cư dân mạng bày tỏ sự phẫn nộ, cho rằng hành vi trộm tài sản tâm linh là vô cùng phản cảm, gây bức xúc trong dư luận.

Công an xã Tân Thạnh đang phối hợp cùng các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, truy tìm thủ phạm.