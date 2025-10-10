Cận cảnh các tuyến đường ở TP.HCM có lắp camera AI 10/10/2025 15:07

(PLO)- Việc lắp camera AI sẽ giúp nhận diện các hành vi vi phạm của người điều khiển phương tiện giao thông sau đó gửi về trung tâm điều hành.

Đại diện Phòng CSGT (PC08)- Công an TP.HCM vừa cho biết từ ngày 1-9 đến 3-10, camera AI được lắp đặt tại TP.HCM đã ghi nhận 3.143 trường hợp vi phạm giao thông.

Các camera AI được lắp đặt tại các giao lộ: Điện Biên Phủ - Trương Định, Điện Biên Phủ - Lê Quý Đôn, Điện Biên Phủ - Trần Quốc Thảo, Nguyễn Thị Minh Khai - Pasteur, Nguyễn Thị Minh Khai - Mạc Đĩnh Chi, Đặng Thúc Vịnh - Lê Văn Khương...

Camera Ai được lắp tại giao lộ Điện Biên Phủ - Trương Định. Ảnh: THY NHUNG

Ghi nhận của PLO sáng 10-10, tại một số tuyến đường, giao lộ có lắp camera AI, nhiều người điều khiển phương tiện giao thông chấp hành khá nghiêm túc việc dừng chờ đèn đỏ. Tuy nhiên, cũng có một số trường hợp vượt đèn đỏ khi đèn còn khoảng 2 -3 giây, hoặc rẽ trái khi không có tín hiệu ưu tiên, đặc biệt khá nhiều người mắc lỗi dừng xe quá vạch.

Những giao lộ được gắn Camera AI là những giao lộ có lượng phương tiện tham gia giao thông đông. Ảnh: THY NHUNG

Theo Phòng Cảnh sát Giao thông (PC08) – Công an TP.HCM, 5 lỗi vi phạm mà Camera AI phát hiện nhiều nhất gồm: Vượt đèn đỏ; Đi sai làn đường; Dừng đỗ sai quy định; Chạy quá tốc độ; Không chấp hành hiệu lệnh vạch kẻ đường.

Các vị trí lắp đặt camera được lựa chọn dựa trên các tiêu chí khoa học và thực tiễn như: các khu vực điểm đen tai nạn giao thông, nơi có mật độ xe cao, các tuyến đường dễ phát sinh vi phạm phổ biến cũng như khả năng truyền tải dữ liệu về trung tâm giám sát.

Một phương tiện dừng quá vạch dừng tại giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai - Pasteur. Ảnh: THY NHUNG

Những vi phạm của người điều khiển giao thông sẽ được camera AI nhận diện nhiều lỗi cùng lúc, tức là phát hiện lỗi vi phạm trên cùng một phương tiện hoặc nhiều phương tiện trong một khung hình. Hệ thống AI sẽ trích xuất hình ảnh hoặc video liên quan, bao gồm: thời gian, địa điểm, hành vi vi phạm và đặc biệt là biển số xe (sử dụng công nghệ nhận diện biển số xe – ANPR).

Dữ liệu này được chuyển về Trung tâm Chỉ huy giao thông hoặc cơ quan công an có thẩm quyền. Sau đó, cán bộ chức năng tại Trung tâm tiến hành kiểm tra, phân tích tính chính xác của dữ liệu vi phạm do camera AI cung cấp.

PC08 cho biết trong thời gian tới sẽ tiếp tục nghiên cứu và mở rộng hệ thống camera AI để đảm bảo trật tự an toàn giao thông.