Cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết xói lở mép đường là do tháo gờ chắn nước 19/09/2025 16:46

(PLO)- Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Xây dựng kiểm tra, xử lý vụ xói lở tại cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 25-9.

Ngày 19-9, Ban Quản lý Dự án 7 cho biết, qua khảo sát đã xác định nguyên nhân dẫn đến sạt lở mái taluy, tạo hàm ếch mép nền đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết.

Cụ thể, sau trận mưa lớn ngày 13-9, tại Km213 - Km214 cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết xuất hiện nhiều điểm xói lở, tạo hàm ếch sát mép nền đoạn qua xã Hàm Liêm, tỉnh Lâm Đồng. Đơn vị bảo trì đã trực tiếp rà soát hiện trường và phát hiện một số đoạn có gờ chắn nước bị đọng nước bên lề.

Một đoạn tạo hàm ếch dưới mép nền đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết.

Để không cho nước chảy vào nền đường, đảm bảo an toàn giao thông, đơn vị bảo trì đã khơi thông dòng chảy bằng cách đục phá một đoạn ngắn gờ chắn để thoát nước. Đây chính là nguyên nhân gây xói lở cục bộ, tạo hàm ếch.

Theo Ban Quản lý dự án 7, từ đầu tháng 9 đến nay, tại khu vực trên có đến 11 ngày mưa lớn kéo dài, một số ngày lượng mưa lên đến hơn 150mm/ngày. Tổng lượng mưa trong 15 ngày đầu tháng 9 là 1.250mm, cao đột biến so với mọi năm.

Đơn vị quản lý khắc phục sự cố.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, Ban Quản lý Dự án 7 đã cử cán bộ thường trực tại hiện trường, phối hợp với đơn vị quản lý, bảo trì tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết xử lý các vị trí hư hỏng, tiến hành gia cố tại vị trí có nguy cơ sạt trượt, tạo hàm ếch. Hiện đơn vị bảo trì đã xây gờ chắn nước để dẫn nước về vị trí thu nước được gia cố.

Ngoài xói lở, trước đó từ tháng 3 đến tháng 4-2025, nhiều cây cầu trên tuyến như cầu Suối Sâu (Km198+259,5) và cầu Chợ Đạm (Km195+105,415), đã bị nứt vỡ lớp bê tông bảo vệ, bu lông khe co giãn đứt gãy… gây lo ngại lớn về an toàn giao thông mà PLO đã phản ảnh.

Một số cầu trên tuyến bị nứt vỡ lớp bê tông bảo vệ, bu lông khe co giãn đứt gãy. Ảnh: PN

Giải thích về sự cố này, Ban Quản lý dự án 7 cho rằng do quá trình lắp đặt công nhân chưa siết chặt bu lông, cộng thêm rung động khi xe chạy. Đây không phải lỗi hệ thống, biện pháp xử lý là siết chặt lại bu lông.

Được biết, ngay sau khi báo chí phản ảnh về tình trạng xói lở trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, ngày 16-9, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính giao Bộ trưởng Bộ Xây dựng kiểm tra, xử lý; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả trước ngày 25-9.