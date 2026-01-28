Cậu học trò phát hiện, ứng cứu phi công trong vụ máy bay rơi 28/01/2026 13:19

(PLO)- Một học sinh ở Đắk Lắk đã phát hiện, ứng cứu phi công nhảy dù trong vụ máy bay rơi ở Đắk Lắk.

Ngày 28-1, lực lượng chức năng vẫn đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ máy bay Yak-130 rơi ở Đắk Lắk.

Khu vực Khang phát hiện phi công nhảy dù. Ảnh: C.M

Liên quan vụ việc, phi công trên máy bay là anh ĐTTr (Trung đoàn Không quân 940, Trường Sĩ quan Không quân, Quân chủng Phòng không-Không quân), đã nhảy dù, thoát nạn và được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu.

Theo tìm hiểu của PLO, người đầu tiên phát hiện và cứu phi công là Nguyễn Thành Khang (học sinh lớp 11 Trường THPT Nguyễn Văn Linh, ngụ khu phố Phú Hiệp 3, phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk).

Khu vực gần nơi máy bay rơi. Ảnh: H.T

Khang cho biết, vào sáng 28-1, em đang ở thì nghe tiếng máy bay rất to ở phía sau nhà. Một lúc sau, Khang nghe có tiếng động lớn lạ thường ở khu vực chuồng trại của gia đình.

Khi chạy ra quan sát, Khang thấy một phi công bị thương, đang ngồi gần gốc cây, trên mặt phi công có vết xước, chảy máu.

Lực lượng chức năng tại khu vực núi Hòn Vinh. Ảnh: H.T

"Khi tiếp cận, em thấy anh phi công bị thương, xây xước ở vùng mặt. Em dìu anh vào nhà, lấy gối cho anh nằm nghỉ ngơi thì có mấy chú bộ đội đến đưa phi công đi", Khang kể.

Bà Trương Thị Liêm (48 tuổi, bác dâu của Khang), cho biết, cha mẹ của Khang thường đi làm xa. Thường ngày, Khang phải chăm sóc hai em nhỏ để phụ giúp cha mẹ.

“Tôi nghĩ ở trong trường hợp như Khang, ai cũng phải có trách nhiệm để hỗ trợ, cứu giúp phi công”, bà Liêm nói.

Các lực lượng tại khu vực máy bay rơi. Ảnh: H.T

Như PLO đã thông tin, ngày 28-1, Bộ Quốc phòng đã thông tin chính thức về sự cố máy bay quân sự rơi tại Đắk Lắk.

Theo đó, sáng 28-1, Trung úy phi công Đinh Thành Trung, thuộc Trung đoàn không quân 940, Trường Sĩ quan Không quân, điều khiển máy bay huấn luyện Yak-130 thực hiện bài bay 5+3 theo kế hoạch huấn luyện của đơn vị.

Cột khói bốc lên trên núi Hòn Vinh. Ảnh: N.D

Máy bay được lệnh cất cánh lúc 7 giờ 27 phút. Để bảo đảm an toàn, phi công điều khiển máy bay tránh xa khu vực dân cư, sau đó lựa chọn vị trí phù hợp và bật dù thoát hiểm. Sau khi tiếp đất, phi công được người dân hỗ trợ đưa đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe.

Chiếc máy bay sau đó va vào khu vực núi Hòn Vinh, thuộc phường Đông Hòa, tỉnh Đắk Lắk. Vụ việc không gây ảnh hưởng đến người dân, công trình và khu dân cư xung quanh.

Hiện các đơn vị đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân sự cố. Đồng thời phối hợp với chính quyền và lực lượng vũ trang địa phương tổ chức lực lượng, phương tiện tìm kiếm cứu nạn để tiếp cận vị trí máy bay gặp nạn.