Chánh tòa kinh tế từ chối nhận tiền cảm ơn 100 triệu từ nữ phó phòng 27/08/2025 17:08

(PLO)- Dù được nữ phó phòng đưa 100 triệu đồng để “cảm ơn” nhưng Chánh tòa Tòa kinh tế, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng từ chối nhận...

Cơ quan điều tra VKSND Tối cao xác định ông Lê T, Chánh tòa Tòa Kinh tế TAND Cấp cao tại Đà Nẵng từ chối nhận 100 triệu đồng tiền “cảm ơn” từ cấp dưới, liên quan vụ án môi giới hối lộ của ông Tô Thành Trung, chấp hành viên Chi cục THADS TP Buôn Ma Thuột (cũ), tỉnh Đắk Lắk.

Chi 300 triệu đồng để bác đơn kháng cáo

Theo điều tra, trước đây, bà HTĐC khởi kiện ông NPH liên quan vụ tranh chấp quyền sở hữu và đòi tài sản tại tỉnh Đắk Lắk.

Cơ quan điều tra VKSND Tối cao làm việc với TAND Cấp cao tại Đà Nẵng. Ảnh: MINH TRƯỜNG

Ngày 5-2-2024, TAND tỉnh Đắk Lắk ban hành bản án dân sự phúc thẩm số 81/2024/DS-PT, tuyên xử: Chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của bà C, sửa bản án sơ thẩm số 225/2023/DSST ngày 19-10-2023 của TAND TP Buôn Ma Thuột (cũ), tỉnh Đắk Lắk, buộc ông H phải trả lại 4 thửa đất và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho bà C.

Tháng 4-2024, ông Tô Thành Trung, chấp hành viên Chi cục THADS TP Buôn Ma Thuột (nay là Phòng Thi hành án dân sự khu vực 1, tỉnh Đắk Lắk) được phân công tổ chức thi hành án vụ việc trên.

Tháng 5-2024, ông H có đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm đối với bản án trên của TAND tỉnh Đắk Lắk. Đồng thời, ông H cũng có đơn gửi Chi cục THADS TP Buôn Ma Thuột xin hoãn việc tổ chức thi hành án để chờ kết quả xét xử giám đốc thẩm.

Sau khi biết ông H có đơn đề nghị tạm dừng thi hành án, khoảng đầu tháng 5-2024, bà PTMD (mẹ ruột của bà C) đã tìm gặp ông Trung, nhờ người này liên hệ, tác động với TAND Cấp cao tại Đà Nẵng bác đơn kháng nghị của ông H.

Ông Trung đồng ý giúp và gọi điện cho bà Nguyễn Thị Nga (lúc đó là phó trưởng Phòng Giám đốc kiểm tra về dân sự, lao động, kinh doanh thương mại TAND Cấp cao tại Đà Nẵng) thì được người này yêu cầu đưa 250 triệu đồng để lo việc.

Ngày 19-7-2024, bà D chuẩn bị 300 triệu đồng tiền mặt rồi đem đến phòng làm việc giao cho ông Trung để xử lý vụ việc của bà C.

Cùng ngày, sau khi nhận tiền, ông Trung mang số tiền trên ra một cửa hàng điện thoại, nhờ nộp vào tài khoản của mình rồi chuyển hết vào tài khoản của bà Nguyễn Thị Nga.

Sau khi chuyển tiền thành công, ông Trung chụp mã giao dịch gửi qua tin nhắn Zalo cho bà Nga biết. Đồng thời, ông Trung giục bà Nga làm nhanh vụ việc mình nhờ thì được bà Nga nhắn lại “yên tâm”.

Chánh tòa kinh tế từ chối 100 triệu đồng

Cũng theo điều tra, sau khi nhận 250 triệu đồng, bà Nga đến phòng làm việc ông Lê T, Chánh tòa Tòa Kinh tế thuộc TAND Cấp cao tại Đà Nẵng, nhờ ông này giúp sớm trả lời đơn kháng nghị, theo hướng không chấp nhận đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm của ông H.

Dù được nữ phó phòng "cảm ơn" 100 triệu đồng nhưng ông Lê T từ chối nhận. Ảnh minh họa

Ông T nói nếu đúng quy định sẽ giúp. Sau khi nghiên cứu hồ sơ, ông T thấy không có căn cứ để kháng nghị nên đã ký ban hành thông báo số 435/2024/TB-TA ngày 30-7-2024 về việc: “Không có căn cứ kháng nghị theo đơn đề nghị của ông NPH".

Bà Nga sau đó đã cầm 100 triệu đồng đưa cho ông T để cảm ơn nhưng ông không nhận số tiền này.

Theo Cơ quan điều tra VKSND Tối cao, ở vụ án này, ông Trung có hành vi môi giới hối lộ số tiền 300 triệu đồng. Bà Nga có hành vi môi giới hối lộ số tiền 250 triệu đồng.

Quá trình điều tra, ông Trung và bà Nga khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, phù hợp với kết quả sao kê tài khoản ngân hàng, phù hợp với các tài liệu, chứng cứ khác đã thu thập. Sau khi bị phát hiện, ông Trung đã nộp lại 50 triệu đồng.

Cơ quan điều tra VKSND Tối cao xác định, trong quá trình giải quyết đơn kháng nghị giám đốc thẩm của ông H, ông Lê T đã thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy định của pháp luật, không nhận tiền từ bà Nga nên không có căn cứ xử lý trách nhiệm hình sự.