Châu Âu mong muốn tăng cường hợp tác công nghệ cao với Việt Nam 26/01/2026 21:18

(PLO)- Đại sứ EU tại Việt Nam Julien Guerrier cho biết EU mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam trong nghiên cứu, khoa học và công nghệ, chuyển đổi số.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa sẽ thăm chính thức Việt Nam trong các ngày 28 và 29-1, theo lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường.

Đây là chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam – Liên minh châu Âu (EU) vừa được nâng cấp lên tầm Đối tác Chiến lược Toàn diện.

Trước thềm chuyến thăm, chiều 27-1, Đại sứ EU tại Việt Nam Julien Guerrier đã có cuộc gặp gỡ báo chí để thông tin về ý nghĩa và nội dung hợp tác giữa hai bên.

Đại sứ EU Julien Guerrier. Ảnh: KIỀU CHI

Theo Đại sứ Julien Guerrier, việc EU và Việt Nam nâng cấp quan hệ đánh dấu lần đầu tiên EU thiết lập khuôn khổ Đối tác Chiến lược Toàn diện với một quốc gia Đông Nam Á, cho thấy vị trí và vai trò ngày càng quan trọng của Việt Nam trong chính sách đối ngoại của EU.

Đại sứ EU nhấn mạnh, chuyến thăm của Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa cũng là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của một lãnh đạo quốc tế cấp cao sau Đại hội Đảng XIV, qua đó thể hiện sự coi trọng của EU đối với Việt Nam cũng như chương trình nghị sự chung giữa hai bên trong giai đoạn mới.

Theo đánh giá của Đại sứ Julien Guerrier, quan hệ Việt Nam – EU thời gian qua đã phát triển đáng kể, trở thành mối quan hệ đối tác ngày càng sâu sắc không chỉ trên phương diện kinh tế mà còn trong hợp tác chính trị, cả ở bình diện song phương, khu vực và toàn cầu.

Nhìn về triển vọng hợp tác trong thời gian tới, Đại sứ EU cho rằng hai bên còn nhiều dư địa để mở rộng hợp tác, đặc biệt trong quá trình chuyển đổi xanh và các lĩnh vực then chốt phục vụ mục tiêu phát triển bền vững.

EU cũng bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam trong nghiên cứu, khoa học và công nghệ, chuyển đổi số, kết nối hạ tầng và lĩnh vực bán dẫn, những ngành được xem là có ý nghĩa chiến lược đối với tương lai của cả hai bên.

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa, 64 tuổi, từng giữ cương vị Thủ tướng Bồ Đào Nha giai đoạn 2015–2024 và đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng châu Âu từ tháng 12-2024. Hội đồng châu Âu là cơ quan định hướng chính trị cao nhất của EU.

Việt Nam và EU thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 28-11-1990. Kim ngạch thương mại song phương trong 11 tháng đầu năm 2025 đạt hơn 66,8 tỉ USD, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm 2024.

Hiện EU là đối tác thương mại lớn thứ tư, thị trường xuất khẩu lớn thứ ba và thị trường nhập khẩu lớn thứ năm của Việt Nam. Ở chiều ngược lại, Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 16 của EU và là đối tác lớn nhất của EU trong ASEAN.

Về đầu tư, tổng vốn FDI của EU tại Việt Nam đạt khoảng 30 tỉ USD, xếp thứ 6 trong số 140 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư vào Việt Nam. Việt Nam hiện có 98 dự án đầu tư sang EU với tổng vốn đăng ký 434,88 triệu USD.