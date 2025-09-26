Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn: Việt Nam – EU tích cực trao đổi để nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện 26/09/2025 21:29

(PLO)- Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đề nghị EU sớm gửi phản hồi dự thảo Tuyên bố chung về việc nâng cấp lên quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện mà phía Việt Nam đã trao cho EU, sớm gỡ bỏ “thẻ vàng IUU” đối với hàng thủy sản Việt Nam.

Ngày 26-9, ông Maros Sefcovic, Cao ủy Thương mại và An ninh Kinh tế EU cùng các thành viên thăm, làm việc tại Việt Nam.

Chuyến thăm đúng vào dịp Việt Nam và EU kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 5 năm triển khai Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA).

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn tiếp Cao ủy Thương mại và An ninh kinh tế Liên minh châu Âu (EU), Maros Sefcovic. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

EU là đối tác quan trọng trong chính sách đối ngoại của Việt Nam

Tại trụ sở Chính phủ, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn đã tiếp Cao ủy Thương mại và An ninh kinh tế của Liên minh châu Âu (EU) Maros Sefcovic và đoàn công tác.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn tin tưởng chuyến công tác sẽ góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ Việt Nam-EU nói chung và trong lĩnh vực kinh tế, thương mại nói riêng.

Khẳng định EU là đối tác quan trọng trong chính sách đối ngoại của Việt Nam, Phó Thủ tướng bày tỏ vui mừng nhận thấy thời gian qua, hợp tác giữa hai nước đã đạt kết quả tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực.

Hai bên đã thiết lập và triển khai hiệu quả 8 cơ chế đối thoại định kỳ, nhiều thỏa thuận hợp tác và phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương; tần suất trao đổi đoàn và tiếp xúc các cấp được tăng cường trên tất cả các kênh.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn tiếp Cao ủy Thương mại và An ninh kinh tế Liên minh châu Âu (EU) Maros Sefcovic. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học-công nghệ, quốc phòng-an ninh, môi trường-khí hậu, giáo dục và đào tạo, văn hóa và du lịch, hợp tác phát triển… đạt nhiều kết quả thực chất.

Thông tin với Cao ủy về tình hình và định hướng, mục tiêu phát triển của Việt Nam, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn cho biết Việt Nam vừa kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước, 80 năm giành độc lập và đang chuẩn bị cho Đại hội lần thứ XIV của Đảng, chuẩn bị tổng kết 40 năm đổi mới.

Hoan nghênh hai bên đang tích cực trao đổi về việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đề nghị EU tiếp tục tăng cường tin cậy chính trị thông qua trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao và Chủ tịch EU sớm thăm Việt Nam;

Phó Thủ tướng đề nghị EU sớm gửi phản hồi dự thảo Tuyên bố chung về việc nâng cấp lên quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện mà phía Việt Nam đã trao cho EU; các nước thành viên EU còn lại sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU (EVIPA) và triển khai hiệu quả EVFTA; sớm gỡ bỏ “thẻ vàng IUU” đối với hàng thủy sản Việt Nam.

EU – Việt Nam cần hướng đến nâng cấp quan hệ ngoại giao lên mức cao nhất

Cùng ngày, tại cuộc gặp mặt báo chí thông báo về kết quả cuộc làm việc với Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn và Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên, Cao ủy Thương mại và An ninh kinh tế EU Maros Sefcovic nhấn mạnh nếu nhìn lại trong 5-10 năm gần đây quan hệ Việt Nam - EU phát triển rất mạnh mẽ dựa trên động lực là Hiệp định Thương mại Tự do Liên minh châu Âu - Việt Nam (EVFTA).

Cũng theo Cao ủy Thương mại châu Âu, xét đến mức độ phát triển sâu rộng của quan hệ Việt Nam – EU trong thời gian qua, đã đến lúc cần nâng cấp quan hệ ngoại giao Việt Nam – EU từ Đối tác Chiến lược lên Đối tác Chiến lược Toàn diện.

Cao ủy Thương mại và An ninh kinh tế Liên minh châu Âu (EU) Maros Sefcovic và Đại sứ Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam Julien Guerrier. Ảnh: NGỌC DIỆP

Khi quan hệ ngoại giao được nâng cấp lên mức cao nhất, sự hợp tác giữa Việt Nam – EU sẽ mở rộng ra nhiều lĩnh vực đa phương, ví như tôn trọng luật pháp quốc tế, tôn trọng các nguyên tắc của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), hợp tác Đối tác Chuyển đổi Năng lượng Công bằng (JEPT).

Cao ủy Thương mại châu Âu cho biết trong cuộc làm việc với Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn, hai bên đã trao đổi để hướng tới mở rộng hợp tác ra thêm nhiều các lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, hướng đến mục tiêu giúp Việt Nam tăng cường tự chủ chiến lược với các ngành quan trọng ví như bán dẫn.

Đánh giá cao quá trình đổi mới, phát triển của Việt Nam, Cao ủy Maros Sefcovic cho biết EU luôn ủng hộ, song hành và mong muốn Việt Nam phát triển nhanh, bền vững, đạt được các mục tiêu đã đề ra; đề nghị Việt Nam tiếp tục cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, thúc đẩy tiến độ xử lý các hồ sơ nhập khẩu, đầu tư từ EU vào Việt Nam.

Cao ủy Thương mại và An ninh kinh tế EU Maros Sefcovic trao đổi thông tin với báo chí, ngày 26-9. Ảnh: NGỌC DIỆP

Cao ủy Maros Sefcovic đề xuất hai bên thành lập Tổ công tác chuyên trách để xử lý các vướng mắc trong hợp tác giữa hai bên bao gồm gỡ "thẻ vàng IUU"; đồng thời hai bên cần xây dựng chiến lược hợp tác để khai thác tối đa tiềm năng, thế mạnh của mỗi bên như khoa học, công nghệ, công nghệ bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), năng lượng tái tạo, 5G, hàng không, logistics…

Cao ủy Thương mại và An ninh kinh tế của EU Maros Sefcovic mời đại diện Chính phủ Việt Nam tham dự “Sáng kiến cửa ngõ toàn cầu” của EU được tổ chức tại Pháp tới đây.

Cao ủy Maros Sefcovic cho biết EU đang có 44 hiệp định thương mại tự do (FTA) với 74 đối tác khác nhau, tất cả FTA đều có điểm chung, đó chính là dẫn đến gia tăng thương mại, đầu tư, tạo ra việc làm, phía EU cảm thấy hài lòng khi các FTA tạo ra nhiều giá trị gia tăng cho các đối tác.

Việc quan hệ thương mại phát triển tốt giữa EU và các nước đối tác mang lại lợi ích cho các nước giúp quan hệ các nước thân tình gần gũi hơn.