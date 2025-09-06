Cháy dữ dội ngôi nhà 4 tầng ở Nha Trang 06/09/2025 21:22

(PLO)- Ngôi nhà bốn tầng ở Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa bốc cháy dữ dội, hiện chưa ghi nhận thiệt hại về người.

Đến 20 giờ 15 ngày 6-9, Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Khánh Hòa vẫn tiếp tục dập lửa tại ngôi nhà bốn tầng ở đường Mả Vòng, phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Trước đó, khoảng 19 giờ cùng ngày, người dân phát hiện lửa bùng lên dữ dội tại căn nhà ở khu vực Mả Vòng.

Căn nhà bốn tầng đang cháy dữ dội. Ảnh: XH

Lửa kèm khói đen bốc lên nghi ngút cao hàng chục mét, nhiều tiếng nổ lớn phát ra.

Công an tỉnh Khánh Hòa điều hàng chục cán bộ chiến sĩ cùng bảy xe chữa cháy chuyên dụng đến dập lửa.

Lực lượng chữa cháy đang nỗ lực dập tắt đám cháy. Ảnh: XH

Đến gần 21 giờ, lực lượng chữa cháy vẫn đang tiếp tục nỗ lực dập lửa. Theo cơ quan chức năng, hiện chưa ghi nhận thiệt hại về người.

Vụ hỏa hoạn đường khiến người đi đường hoảng sợ. Giao thông khu vực vòng xoay Mả Vòng tê liệt tạm thời do đám cháy đúng lúc xe cộ đông đúc.