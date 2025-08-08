Cháy tàu ở ngoài khơi biển TP.HCM, 1 thuyền viên bị thương nặng 08/08/2025 18:28

(PLO)- Lực lượng cứu nạn cùng các tàu trong khu vực phối hợp cứu nạn tàu GT Unity (quốc tịch Việt Nam) bị cháy ngoài biển cách mũi Vũng Tàu, TP.HCM 191 hải lý.

Chiều 8-8, tàu SAR 413 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 3 (trụ sở tại phường Phước Thắng, TP.HCM) xuất phát ra biển để hỗ trợ cứu nạn một tàu hàng bị cháy cách mũi Vũng Tàu khoảng 104 hải lý.

Thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam tiếp nhận thông tin từ tàu Androusa (Quốc tịch Liberia) báo tin tàu GT Unity (quốc tịch Việt Nam) bị cháy kho điện tại vị trí cách Nam Đông Nam Côn Đảo khoảng 104 hải lý, cách Nam Đông Nam mũi Vũng Tàu khoảng 191 hải lý.

Khẩn trương cứu nạn tàu GT Unity bị cháy kho điện. Ảnh: TTCN

Tàu GT Unity chở 3.872 tấn dầu thô FO hành trình từ Malaysia về Dung Quất khi đến vị trí trên thì bị cháy kho điện. Trên tàu có 20 thuyền viên.

Nhận được thông tin, Trung tâm đã liên lạc trực tiếp với tàu Androusa yêu cầu tàu quay lại hiện trường để hỗ trợ tàu bị nạn.

Tàu Androusa sau đó đã quay lại hiện trường, liên lạc với thủy thủ đoàn GT Unity. 20 thuyền viên trên tàu GT Unity đã rời tàu trong đó có một thuyền viên bị thương nặng.

Các thuyền viên tàu GT Unity rời tàu. Ảnh: TTCN

Lúc 13 giờ 15 phút, tàu SAR 413 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 3 đã được điều động ra hiện trường cứu nạn tàu, sớm đưa các thuyền viên về bờ.

Hiện, Sở chỉ huy tiền phương đã được thành lập tại Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 3.

Trung tâm này đề nghị chủ tàu sẵn sàng thuê phương tiện hỗ trợ, chữa cháy tàu; các tàu đang thường trực tại giàn khoan gần vị trí bị nạn tham gia cứu nạn.

Hình ảnh tàu bị nạn.

Cục trưởng Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam Lê Đỗ Mười có mặt tại Sở Chỉ huy để chỉ đạo công tác cứu nạn.

Cục trưởng Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam cũng đã quyết định trao tặng giấy khen để kịp thời ghi nhận và biểu dương hành động dũng cảm, đầy tinh thần trách nhiệm của thuyền trưởng cùng tập thể thuyền viên tàu Androusa.

Cục trưởng Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam Lê Đỗ Mười cũng yêu cầu phát thông báo hàng hải, huy động khẩn cấp các phương tiện tìm kiếm cứu nạn, thông báo các lực lượng Hải quân, Cảnh sát biển và các lực lượng liên quan tổ chức phối hợp tìm kiếm cứu nạn...