Chỉ số giá tiêu dùng tháng 10 của cả nước tăng 0,20% 06/11/2025 17:41

(PLO)- Theo Cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng tháng 10 tăng do giá thực phẩm tăng cao tại các tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng trực tiếp bởi mưa lũ sau bão.

Theo báo cáo của Cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10 của cả nước tăng 0,20% so với tháng trước.

Nguyên nhân chủ yếu do giá thực phẩm tăng cao tại các tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng trực tiếp bởi mưa lũ sau bão.

Bên cạnh đó, giá ăn uống ngoài gia đình và dịch vụ giáo dục tại các trường ngoài công lập tiếp tục tăng.

Cụ thể, trong 11 nhóm hàng hóa dịch vụ tính chỉ số CPI có đến 10 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng. Riêng chỉ số giá nhóm giao thông giảm 0,81%.

Theo đó, nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống có chỉ số CPI tăng cao nhất 0,59%. Trong đó, chỉ số giá thực phẩm tăng 0,69%, ăn uống ngoài gia đình tăng 0,57%, lương thực tăng nhẹ.

Nhóm giáo dục có chỉ số giá tăng cao thứ hai (tăng 0,51%). Nguyên nhân do một số trường đại học, cao đẳng, trung cấp, nghề nghiệp, trung học dân lập và mầm non tư thục tại một số địa phương điều chỉnh tăng học phí năm học 2025-2026.

Nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,43%, chủ yếu do giá một số mặt hàng tăng. Cụ thể như giá đồ trang sức tăng theo giá vàng thế giới; dịch vụ sửa chữa đồng hồ, đồ trang sức và dịch vụ vệ sinh môi trường tăng.

Siêu thị MM Mega Market Nha Trang chuẩn bị nguồn hàng đầy đủ đáp ứng cho người dân miền Trung bị ảnh hưởng bão 13.

Theo Cục Thống kê, chỉ số CPI tháng 10 tăng 3,25% so với cùng kỳ năm trước.

Lạm phát cơ bản tháng 10 tăng 0,35% so với tháng trước và tăng 3,30% so với cùng kỳ năm trước.

Bình quân 10 tháng năm 2025, lạm phát cơ bản tăng 3,20% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức tăng 3,27% của CPI bình quân chung.

Nguyên nhân chủ yếu do giá lương thực, thực phẩm, điện sinh hoạt, dịch vụ y tế, dịch vụ giáo dục là yếu tố tác động làm tăng CPI. Tuy nhiên, các mặt hàng này thuộc nhóm được loại trừ trong danh mục tính lạm phát cơ bản.