Chi tiết phân công mới về phân công nhiệm vụ Thành ủy TP.HCM

(PLO)- Thành ủy TP.HCM vừa có thông báo phân công Thường trực Thành ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thành ủy viên theo dõi, phụ trách các đơn vị thuộc Đảng bộ TP.HCM.

Cụ thể:

1. Ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM, theo dõi, phụ trách Ban Tổ chức Thành ủy; Ban Nội chính Thành ủy; Đảng ủy Quân sự TP; Đảng bộ phường An Khánh.

2. Ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, theo dõi, phụ trách Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; Văn phòng Thành ủy; Đảng bộ các cơ quan Đảng TP; Đảng bộ Đại học Quốc gia TP; Đảng bộ phường Hiệp Bình; Đảng bộ xã Dầu Tiếng; Đảng bộ xã Bình Châu.

3. Ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP, theo dõi, phụ trách Đảng bộ UBND TP; Đảng bộ Công an TP.HCM; Đảng bộ Đặc khu Côn Đảo; Đảng bộ phường Sài Gòn; Đảng bộ phường Bến Thành; Đảng bộ phường Dĩ An

4. Ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP, theo dõi, phụ trách Đảng bộ các phường Tam Bình, Bình Quới, Phú An, Thủ Dầu Một, Tân Hải, Linh Xuân, xã Long Sơn, xã Nhà Bè.

5. Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP, theo dõi, phụ trách Đảng bộ các phường Chợ Lớn, Hòa Hưng, Phước Thắng, phường Tân Phước, Đông Hòa, phường Tân Đông Hiệp, xã Tân Vĩnh Lộc, xã Hồ Tràm.

Thành ủy TP.HCM phân công Thường trực Thành ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thành ủy viên theo dõi, phụ trách các đơn vị thuộc Đảng bộ TP.HCM. Trong ảnh: Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Đảng bộ TP.HCM, diễn ra vào tháng 9. Ảnh: THUẬN VĂN

6. Ông Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy, theo dõi, phụ trách Đảng bộ các phường Thủ Đức, Bình Trưng, xã Cần Giờ, xã Thạnh An, xã Bình Khánh, xã An Thới Đông, xã Bàu Bàng, xã Trừ Văn Thố.

7. Bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, theo dõi, phụ trách Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy. Bà cũng theo dõi Đảng bộ xã Bình Chánh, phường Tây Thạnh, phường Tân Sơn Nhì, xã Phú Giáo, xã Phước Hòa, xã Long Điền, xã Long Hải

8. Ông Phạm Thành Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, theo dõi, phụ trách Đảng bộ các phường: Bàn Cờ, Xuân Hòa, Nhiêu Lộc, xã An Nhơn Tây, xã Thái Mỹ, xã Tân An Hội, xã Củ Chi, xã Nhuận Đức, xã Phú Hòa Đông, xã Bình Mỹ và Học viện Cán bộ.

9. Ông Dương Trọng Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, theo dõi, phụ trách Đảng bộ các phường: Phú Thọ Hòa, Phú Thạnh, Tân Phú, Đông Hưng Thuận, Trung Mỹ Tây, Tân Thới Hiệp, Thới An,An Phú Đông, Tân Sơn, Chánh Hiệp.

10. Ông Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, theo dõi, phụ trách các cơ quan báo chí, xuất bản Thành ủy. Ông cũng theo dõi Đảng bộ các phường: Bình Thạnh, Chánh Hưng, Bình Đông, Phú Định, An Long, Phước Thành, xã Hưng Long, xã Bình Lợi, xã Vĩnh Lộc.

11. Bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy, theo dõi, phụ trách Đảng bộ các phường: Tân Hưng, Tân Mỹ, Phú Thuận, Tân Thuận, Phước Long, Long Trường, Long Bình, xã Hiệp Phước, xã Nghĩa Thành, xã Tân Nhựt.

12. Ông Nguyễn Văn Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, theo dõi, phụ trách các đơn vị: (1) Đảng bộ phường Thuận An, (2) Đảng bộ phường Thuận Giao, (3) Đảng bộ phường Bình Hòa, (4) Đảng bộ phường An Phú

13. Ông Hoàng Nguyên Dinh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP, theo dõi, phụ trách Đảng bộ các phường: Diên Hồng, Vườn Lài, Gia Định, Thạnh Mỹ Tây, phường Cát Lái, xã Minh Thạnh, xã Thanh An, xã Long Hòa.

14. Ông Nguyễn Chí Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, theo dõi, phụ trách Đảng bộ phường Bình Dương, phường Vĩnh Tân.

15. Ông Nguyễn Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND TP, theo dõi, phụ trách Đảng bộ các phường: Bình Phú, Bình Tiên, Bình Tây, Phú Lâm, Bắc Tân Uyên, Thường Tân, xã Bình Giã, xã Kim Long, xã Xuân Sơn.

16. Ông Nguyễn Lộc Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP, theo dõi, phụ trách Đảng bộ các phường: Bình Tân, Bình Hưng Hòa, Bình Trị Đông, An Lạc, Tân Tạo, Tân Hòa.

17. Ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP, theo dõi, phụ trách Đảng bộ các phường: An Đông, Chợ Quán, Hạnh Thông, An Nhơn, Tăng Nhơn Phú, Bình Lợi Trung, Phú Lợi.

18. Ông Trần Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND TP, theo dõi, phụ trách các Đảng bộ các xã: Hóc Môn, Bà Điểm, Xuân Thới Sơn, Đông Thạnh, phường Gò Vấp, phường Thông Tây Hội, xã Phước Hải, xã Bình Hưng.

19. Trung tướng Mai Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an TP.HCM, theo dõi, phụ trách Đảng bộ các phường: Tân Sơn Hòa, Tân Sơn Nhất, Bảy Hiền, Tân Bình, Lái Thiêu, xã Đất Đỏ.

20. Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Giám đốc Công an TP.HCM, theo dõi, phụ trách Đảng bộ các phường: Bình Cơ, Tân Uyên, Tân Hiệp, Tân Khánh, Long Phước.

21. Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM, theo dõi, phụ trách Đảng bộ các phường: Cầu Kiệu, Đức Nhuận, Phú Nhuận, Cầu Ông Lãnh.

22. Ông Trần Văn Cư, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM, theo dõi, phụ trách Đảng bộ xã Châu Đức, xã Ngãi Giao, phường Tân Định.

23. Bà Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP, theo dõi, phụ trách Đảng bộ các phường: Xóm Chiếu, Vĩnh Hội, Khánh Hội, Minh Phụng, Bình Thới, Phú Thọ, phường Hòa Bình.

24. Ông Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTQ Việt Nam TP, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP, theo dõi, phụ trách Đảng bộ các phường: Long Nguyên, Chánh Phú Hòa, Hòa Lợi, Bến Cát, Tây Nam, Thới Hòa.

25. Bà Võ Ngọc Thanh Trúc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam TP.HCM, theo dõi, phụ trách Đảng bộ các phường: An Hội Tây, phường An Hội Đông, xã Hòa Hiệp, xã Xuyên Mộc, xã Hòa Hội, xã Bàu Lâm.

26. Ông Võ Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy phường Vũng Tàu theo dõi, phụ trách Đảng bộ phường Vũng Tàu, phường Tam Thắng, phường Rạch Dừa.

27. Ông Trần Tuấn Lĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy phường Bà Rịa, theo dõi, phụ trách Đảng bộ phường Bà Rịa, phường Tam Long, phường Long Hương.

28. Ông Bùi Chí Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy phường Phú Mỹ, theo dõi, phụ trách các Đảng bộ các phường Phú Mỹ, phường Tân Thành, xã Châu Pha.

29. Ông Lê Hoàng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Đặc khu Côn Đảo, giúp Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM theo dõi, phụ trách Đảng bộ Đặc khu Côn Đảo.

Thường trực Thành ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thành ủy viên được phân công theo dõi, phụ trách các đơn vị thuộc Đảng bộ TP.HCM có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ theo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy và Thường trực Thành ủy khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.