Chiến sự Nga - Ukraine 23-11: Nga không kích khắp tỉnh thành Ukraine; Kiev lần đầu dùng UAV bắn hạ trực thăng Mi-8 của Nga 23/11/2025 08:00

(PLO)- Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục nóng khi Moscow không kích khắp tỉnh thành Ukraine, nhiều thương vong; Ukraine lần đầu bắn hạ trực thăng Mi-8 của Nga bằng UAV.

Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục leo thang nghiêm trọng với đòn không kích quy mô lớn của Nga vào hạ tầng ở Ukraine.

Nga không kích khắp tỉnh thành Ukraine, nhiều thương vong

. Tờ Kyiv Independent dẫn thông tin từ chính quyền các địa phương Ukraine rằng các cuộc tấn công của Nga ngày 22-11 đã làm 1 người chết, 13 người bị thương trên khắp Ukraine.

Các binh sĩ Tiểu đoàn 2 thuộc Lữ đoàn Thủy quân lục chiến Odesa của Ukraine trên tiền tuyến. Ảnh: X

Theo Không quân Ukraine, quân đội Nga đã phóng một tên lửa đạn đạo và 104 máy bay không người lái (UAV) Shahed trong đêm 21, rạng sáng 22-11, trong đó 89 UAV bị phòng không bắn hạ.

Tỉnh trưởng tỉnh Donetsk - ông Vadym Filashkin báo cáo về 1 người thiệt mạng và 1 người bị thương tại tỉnh này trong ngày qua.

Ở tỉnh Kharkiv, Tỉnh trưởng Oleh Syniehubov đưa tin về 2 người thiệt mạng trong 24 giờ qua.

Tỉnh trưởng Dnipropetrovsk - ông Vladyslav Haivanenko cũng báo cáo về 1 trường hợp bị thương ở tỉnh này. Tỉnh Zaporizhzhia cũng ghi nhận 1 người bị thương do trúng không kích.

Tại tỉnh Kherson, Tỉnh trưởng Oleksandr Prokudin đưa tin về 6 người bị thương trong ngày 22-11.

Tỉnh trưởng tỉnh Odessa - ông Oleh Kiper nói rằng một cuộc không kích của Nga trong đêm đã làm 2 người bị thương.

. Nga chưa bình luận về thông tin trên.

Ukraine lần đầu bắn hạ trực thăng Mi-8 của Nga bằng UAV

Lực lượng đặc nhiệm Ukraine (SSO) ngày 22-11 nói rằng Ukraine đã bắn hạ một trực thăng Mi-8 của Nga tại tỉnh Rostov (Nga) bằng UAV tấn công.

Hoạt động này đánh dấu lần đầu tiên Ukraine sử dụng UAV tấn công để bắn hạ trực thăng Mi-8 của Nga .

Chiếc trực thăng đã bị bắn hạ gần Kuteynikovo thuộc tỉnh Rostov của Nga, SSO đưa tin trên Telegram. Thời gian và chi tiết của chiến dịch không được tiết lộ.

Mi-8 là trực thăng 2 động cơ do Liên Xô thiết kế, được sử dụng rộng rãi cho các nhiệm vụ vận tải, hỗ trợ chiến đấu và nhân đạo. Ra mắt vào những năm 1960, Mi-8 vẫn là một trong những trực thăng được sử dụng rộng rãi nhất trên toàn cầu, được đánh giá cao nhờ tính linh hoạt, độ bền và khả năng hoạt động trong những môi trường khắc nghiệt.

Nga chưa bình luận về tuyên bố của SSO.

Có tin Nga kiểm soát hơn 15 làng ở tỉnh Zaporizhzhia kể từ tháng 9

Theo nhóm tình báo nguồn mở Black Bird Group của Phần Lan, quân đội Nga dường như đã kiểm soát được hơn 15 ngôi làng ở phía đông nam tỉnh Zaporizhzhia kể từ tháng 9, lợi dụng thời tiết và tình trạng thiếu nhân lực của Ukraine để mở rộng quy mô tấn công.

Nga đã “tận dụng cơ hội” điều kiện thời tiết mùa thu khiến UAV của Ukraine khó hoạt động, cùng với cuộc khủng hoảng nhân lực của Ukraine, để tiến vào phía đông tỉnh Zaporizhzhia , theo Black Bird Group.

Ngày 22-11, ông Emil Kastehelmi - thành viên Black Bird nói với Kyiv Independent rằng những thành tựu lớn nhất mà Nga đạt được vào mùa thu năm nay là ở phía đông Zaporizhzhia và Dnipropetrovsk.

“Đây là một vấn đề đối với Ukraine, vì họ không thể ngăn chặn được bước tiến của Nga” - ông Kastehelmi nói.

Chiến thắng của Nga tại tỉnh Zaporizhzhia diễn ra trong bối cảnh quân đội Nga cũng đang tăng cường các cuộc tấn công tại các điểm nóng khác của cuộc chiến. Moscow đang dần kiểm soát TP Pokrovsk, trung tâm hậu cần của Ukraine phía đông của tỉnh Donetsk.

Phòng không Nga ngăn chặn cuộc tấn công của Ukraine vào Sevastopol

Thị trưởng TP Sevastopol (bán đảo Crimea) do Nga bổ nhiệm - ông Mikhail Razvozhaev nói rằng thống phòng không Nga đã ngăn chặn cuộc tấn công của quân đội Ukraine vào Sevastopol, theo hãng thông tấn TASS.

“Quân đội đang ngăn chặn một cuộc tấn công của lực lượng vũ trang Ukraine vào Sevastopol; hệ thống phòng không đang hoạt động. Theo thông tin sơ bộ, 3 UAV đã bị bắn hạ trên biển ở khoảng cách khá xa bờ. Cơ quan Cứu hộ Sevastopol báo cáo rằng không có cơ sở dân sự nào trong TP bị hư hại” - ông Razvozhaev nói.

Nghị sĩ Nga: Moscow trao cho Kiev một cơ hội nữa để chấm dứt xung đột

Ông Leonid Slutsky - chủ tịch ủy ban quốc tế của Duma Quốc gia Nga (Hạ viện). Ảnh: TASS

Ngày 22-11, ông Leonid Slutsky - chủ tịch ủy ban quốc tế của Duma Quốc gia Nga (Hạ viện Nga) nói rằng Moscow đang trao cho Kiev cơ hội để chấm dứt xung đột và Ukraine có nắm bắt cơ hội này hay không, theo TASS.

“Moscow đang trao thêm một cơ hội để chấm dứt xung đột. Quả bóng đang ở chân Ukraine. Quân đội Nga đang từng bước kiểm soát Donbass. Tình hình trên chiến trường rõ ràng không có lợi cho Ukraine” - ông Slutsky nhấn mạnh.

Nhà lập pháp Nga cáo buộc các lãnh đạo châu Âu thuộc phe chủ chiến dường như đang chuẩn bị tiếp tục góp phần” vào xung đột.

Trong cuộc họp với các thành viên Hội đồng An ninh Nga trước đó cùng ngày, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Nga sẵn sàng đàm phán và kế hoạch hòa bình 28 điểm của Mỹ cho xung đột Ukraine.

Tuy nhiên, phía Nga hài lòng với tiến triển trên chiến trường và nếu Kiev bác bỏ kế hoạch này, Nga sẽ đạt được các mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt bằng các biện pháp quân sự, ông Putin nói thêm.

Ukraine chưa bình luận về các phát ngôn từ phía Nga.