Chiến sự Nga - Ukraine 26-3: Ukraine tuyên bố tấn công ‘chưa có tiền lệ’ vào tàu phá băng Nga ở Biển Baltic; Moscow thông tin đàm phán Nga-Mỹ-Ukraine 26/03/2026 06:44

(PLO)- Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục leo thang; Ông Zelensky nói Nga đang chuẩn bị một chiến dịch nhắm vào hệ thống cấp nước của Ukraine; Nga nói đàm phán ba bên về Ukraine đang tạm dừng “vì những lý do hiển nhiên”.

Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục leo thang khi hai bên gia tăng cường độ tấn công.

Ukraine tuyên bố tấn công “chưa từng có tiền lệ” vào tàu phá băng Nga ở Biển Baltic

. Hãng thông tấn Ukrinform dẫn thông tin từ Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine rằng trong ngày 25-3 đã có 140 cuộc giao tranh trên mặt trận, trong đó khu vực TP Pokrovsk (tỉnh Donetsk) vẫn là ưu tiên hàng đầu của lực lượng Nga. Chỉ riêng tại khu vực này, quân đội Nga đã thực hiện 39 cuộc tấn công vào các vị trí của Ukraine.

. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 25-3 nói rằng Nga đang chuẩn bị một chiến dịch nhắm vào hệ thống cấp nước của Ukraine trong những tháng tới.

“Chúng ta biết rằng Nga đang chuẩn bị một chiến dịch nhằm vào các hệ thống cấp nước trong những tháng tới. Mỗi cộng đồng phải nghiêm túc và có trách nhiệm bảo vệ các cơ sở này” - ông Zelensky nói trong bài phát biểu hằng đêm.

. Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine - ông Mykhailo Fedorov cho biết nước này đang chuẩn bị “những thay đổi quan trọng” đối với cả việc huy động quân đội và ngăn chặn tình trạng binh lính đào ngũ nhằm giải quyết tình trạng thiếu nhân lực trầm trọng và ứng phó tốt hơn trước các cuộc tấn công của Nga, theo tờ Kyiv Independent.

Ông Fedorov đưa ra thông báo này sau khi gặp gỡ các binh sĩ xung kích và bộ binh từ 13 đơn vị khác nhau đang chiến đấu trên chiến tuyến.

“Chúng tôi đã thảo luận về tình hình thực tế ở mặt trận và ghi nhận những vấn đề nan giải, gồm thời gian lưu trú tại các vị trí, sự phức tạp của việc ra vào, hậu cần phức tạp trong điều kiện bị tấn công liên tục bằng máy bay không người lái (UAV), thiếu nhân lực, chất lượng huấn luyện binh sĩ, việc cung cấp UAV và thiết bị cần thiết, tinh thần và liên lạc ở tiền tuyến” - ông Fedorov viết trên Facebook.

. Theo báo cáo của Bộ Tổng tham mưu Ukraine ngày 25-3, lực lượng Ukraine đã gây hư hại cho một tàu phá băng quân sự của Nga tại cảng Vyborg (tỉnh Leningrad) trên biển Baltic trong một cuộc tấn công quy mô lớn trong đêm.

Một bức ảnh được cho là chụp một tàu phá băng quân sự của Nga bị lật sau cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine tại TP Vyborg, tỉnh Leningrad (Nga) ngày 25-3. Ảnh: Telegram

Vụ việc là cuộc tấn công thành công đầu tiên được biết đến nhằm vào tàu quân sự Nga ở Biển Baltic, cách lãnh thổ Ukraine gần 1.000 km.

Theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, con tàu được xác định là tàu phá băng tuần tra “Pruga”, do lực lượng biên phòng thuộc Tổng cục An ninh Liên bang Nga (FSB) vận hành, đang neo đậu tại xưởng đóng tàu của thành phố khi bị tấn công.

Theo Bộ này, tàu Pruga, thuộc lớp tàu được đóng tại xưởng đóng tàu mang tên Dự án 23550, có khả năng hoạt động cả với vai trò tàu phá băng và tàu chiến thông thường.

Theo hãng truyền thông hàng hải Nga Paluba, một con tàu như vậy có giá khoảng 18 tỉ rup (222 triệu USD).

. Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine ước tính rằng Nga đã tổn thất khoảng 1.280.960 binh sĩ tại Ukraine kể từ khi xung đột bùng phát, bao gồm 1.220 thương vong trong ngày 25-3.

. Nga chưa bình luận về các thông tin trên.

Nga kiểm soát thêm lãnh thổ ở Donetsk

Bộ Quốc phòng Nga đưa tin rằng quân đội Nga ngày 25-3 đã giành quyền kiểm soát cộng đồng Nikiforovka ở Donetsk, theo hãng thông tấn TASS.

Theo Bộ này, quân đội Ukraine đã mất khoảng 1.360 binh sĩ trong các cuộc giao tranh với lực lượng Nga trên tất cả các khu vực tiền tuyến trong 24 giờ qua.

Số liệu của Bộ Quốc phòng Nga cho thấy quân đội Ukraine đã mất khoảng 310 binh sĩ, 2 xe chiến đấu bộ binh và một hệ thống phóng rocket đa nòng HIMARS tại khu vực trách nhiệm của Cụm tác chiến Bắc Nga, khoảng 180 binh sĩ và 5 xe bọc thép tại khu vực trách nhiệm của Cụm tác chiến Tây và khoảng 200 binh sĩ và 3 xe bọc thép tại khu vực trách nhiệm của Cụm tác chiến Nam.

Ukraine cũng mất khoảng 300 binh sĩ, một xe tăng và 6 xe bọc thép chiến đấu trong khu vực trách nhiệm của Cụm tác chiến Trung tâm của Nga, khoảng 330 binh sĩ và 2 xe bọc thép chiến đấu trong khu vực trách nhiệm của Cụm tác chiến phía Đông và khoảng 40 binh sĩ cùng 2 trạm gây nhiễu trong khu vực trách nhiệm của Cụm tác chiến Dnepr.

Ở chiều ngược lại, Nga báo cáo rằng quân đội Ukraine đã tấn công các khu vực dân cư ở tỉnh Belgorod (Nga, giáp biên giới Ukraine) bằng gần 120 UAV trong 24 giờ qua.

Ukraine chưa bình luận về tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga.

Nga thông tin về tiến trình đàm phán

Ngày 25-3, trợ lý Điện Kremlin - ông Yury Ushakov nói rằng phía Nga đã được thông báo về kết quả các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Ukraine tại Florida (Mỹ), theo TASS.

“[Các cuộc đàm phán] đã diễn ra tại Florida hôm 21-3. Chúng tôi đã được thông báo đầy đủ về kết quả và chúng tôi biết rõ vị thế hiện tại của mình. Họ đã đàm phán theo hình thức tiếp nối các cuộc đàm phán ba bên về các phương án giải quyết xung đột ở Ukraine” - ông Ushakov nói.

Hiện tại, các cuộc đàm phán ba bên về Ukraine đang tạm dừng “vì những lý do hiển nhiên”, theo trợ lý Điện Kremlin.

Theo ông Ushakov, đến nay, chưa bên nào chuẩn bị hay phối hợp văn bản thỏa thuận về việc giải quyết xung đột ở Ukraine với phía Nga:

“Chúng tôi không biết gì về điều này, bởi vì theo tôi, chưa ai chuẩn bị văn bản thỏa thuận. Ít nhất, chưa ai phối hợp hay thảo luận với chúng tôi về vấn đề này” - ông Ushakov nói thêm.

Về tình hình đàm phán về Ukraine, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin ngày 25-3 từ chối đưa ra bất kỳ dự đoán nào về các cuộc đàm phán ba bên vì đàm phán hiện đang bị tạm dừng.

Ông Galuzin nói rằng tiến trình ngoại giao về một giải pháp cho vấn đề Ukraine sẽ tiếp tục khi cả ba bên đều sẵn sàng.