Tin tặc liên quan Iran tấn công email giám đốc FBI, công bố nhiều ảnh và tài liệu 28/03/2026 05:19

Các tin tặc có liên hệ với Iran đã đột nhập vào hộp thư email cá nhân của Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) Kash Patel, công bố các bức ảnh của ông cùng nhiều tài liệu khác lên internet, hãng Reuters dẫn tuyên bố từ nhóm tin tặc và FBI ngày 27-3.

Trên trang web của mình, nhóm tin tặc Handala Hack Team cho biết ông Patel “giờ đây sẽ thấy tên mình nằm trong danh sách những nạn nhân bị tấn công thành công”.

Giám đốc Cục Điều tra Liên bang (FBI) - ông Kash Patel. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Nhóm này đã đăng tải một loạt ảnh cá nhân của ông Patel, bao gồm cảnh ông ngửi và hút xì gà, lái một chiếc xe mui trần cổ, và ảnh selfie của ông trước gương với một chai rượu lớn.

FBI xác nhận các email của ông Patel đã bị nhắm mục tiêu. Người phát ngôn của FBI - ông Ben Williamson ra tuyên bố rằng cơ quan này “đã thực hiện mọi bước cần thiết để giảm thiểu các rủi ro tiềm ẩn liên quan đến sự việc này”, đồng thời khẳng định dữ liệu liên quan “không bao gồm thông tin của chính phủ”.

“FBI nhận thức được các đối tượng xấu đang nhắm vào thông tin email cá nhân của Giám đốc Patel, và chúng tôi đã thực hiện mọi biện pháp cần thiết để giảm thiểu các rủi ro tiềm ẩn liên quan đến hoạt động này” - theo tuyên bố.

“Phù hợp với Chiến lược An ninh mạng của Mỹ do Tổng thống [Donlad] Trump đề ra, FBI sẽ tiếp tục truy tìm các đối tượng chịu trách nhiệm, hỗ trợ nạn nhân và chia sẻ thông tin tình báo có thể hành động nhằm bảo vệ các hệ thống mạng” - tuyên bố cho biết thêm.

Handala Hack Team Handala, tự giới thiệu là một nhóm tin tặc hành động vì Palestine, được các nhà nghiên cứu phương Tây đánh giá là một trong nhiều vỏ bọc do các đơn vị tình báo mạng của chính phủ Iran sử dụng. Gần đây, nhóm này tuyên bố đã tấn công công ty cung cấp thiết bị và dịch vụ y tế Stryker có trụ sở tại bang Michigan (Mỹ) vào ngày 11-3, nói rằng nhóm đã xóa một lượng lớn dữ liệu của công ty.

Cùng với các bức ảnh của ông Patel, nhóm tin tặc cũng công bố mẫu hơn 300 email, cho thấy sự pha trộn giữa thư từ cá nhân và công việc trong giai đoạn từ năm 2010 đến 2019.