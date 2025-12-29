Chiến sự Nga-Ukraine 29-12: Ác liệt khắp nơi; Ngoại trưởng Nga nói về ‘rào cản chính’ với hòa bình Ukraine 29/12/2025 08:38

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục leo thang; Giao tranh nóng khắp nơi, đặc biệt ở Pokrovsk; Ngoại trưởng Nga nói về “rào cản chính” đối với hòa bình Ukraine.

Tình hình chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục leo thang trên khắp các chiến trường.

Ukraine cập nhật chiến sự

Trong bản cập nhật tình hình chiến sự ngày 28-12, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết chiến trường tiếp tục ghi nhận cường độ giao tranh rất cao, với tổng cộng 186 cuộc đụng độ giữa lực lượng hai bên, theo trang Facebook của Bộ này.

Theo Bộ này, Nga tiến hành hàng loạt hoạt động tấn công bằng đường không và hỏa lực, bao gồm 38 đợt không kích với hơn 100 bom dẫn đường, sử dụng hàng nghìn UAV cảm tử và thực hiện hơn 2.500 vụ pháo kích nhằm vào các vị trí của quân đội Ukraine và khu dân cư.

Binh sĩ Ukraine hoạt động trên chiến trường. Ảnh: BỘ TỔNG THAM MƯU QUÂN ĐỘI UKRAINE

Trên các hướng Bắc Slobozhansky và mặt trận Kursk (Nga), quân đội Ukraine tuyên bố đẩy lùi nhiều nỗ lực tiến công của quân Moscow, bất chấp đối phương gia tăng pháo kích.

Tại khu vực Nam Slobozhansky, Nga liên tục tổ chức các đợt tấn công nhằm vào tuyến phòng thủ của Ukraine. Ở hướng Kupiansk và Lyman, giao tranh diễn ra ác liệt với nhiều đợt xung phong của Nga, trong đó một số trận đánh vẫn tiếp diễn đến cuối ngày.

Tình hình cũng căng thẳng trên các hướng Sloviansk, Kramatorsk và đặc biệt là Kostiantynivka, nơi Nga tập trung cường độ tiến công cao nhằm tìm cách xuyên thủng hệ thống phòng thủ của Ukraine.

Trên hướng Pokrovsk, chiến sự được mô tả là đặc biệt khốc liệt, với hàng chục đợt tiến công của Nga trong ngày. Tuy nhiên, lực lượng phòng vệ Ukraine vẫn giữ được trận địa và gây tổn thất đáng kể cho đối phương về nhân lực và phương tiện tác chiến.

Tại các khu vực Oleksandrivka, Huliaipole và Orikhiv, quân đội Ukraine tiếp tục chặn đứng nhiều mũi tiến công, trong khi Nga vẫn sử dụng không quân để tập kích một số địa điểm phía sau tuyến đầu. Ở hướng hạ lưu sông Dnipro, các đơn vị Ukraine đã đẩy lùi những nỗ lực tiến công của Nga gần cầu Antonivskyi.

Phía Nga chưa lên tiếng về thông tin trên.

Nga cáo buộc Ukraine quanh khu vực Kupyansk

Theo hãng thông tấn TASS, giới chức Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DPR) ngày 28-12 cho biết rằng trong ngày qua quân đội Ukraine đã tiến hành 19 đợt pháo kích nhằm vào các khu dân cư trên địa bàn.

Theo thuộc chính quyền DPR (thân Nga), các cuộc pháo kích này đã khiến 3 dân thường bị thương, đồng thời làm hư hại một cơ sở hạ tầng dân sự và một phương tiện giao thông.

Thông cáo nêu rõ, lực lượng Ukraine đã sử dụng 19 loại đạn dược khác nhau trong các đợt tấn công nói trên. Phía DPR không cung cấp thêm chi tiết về địa điểm cụ thể cũng như mức độ thiệt hại.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga công bố một đoạn video, trong đó chỉ huy một đại đội xung kích thuộc Trung đoàn bộ binh cơ giới số 122 (thuộc Cụm tác chiến phía Tây của Nga) tuyên bố đơn vị này đang tiến hành các hoạt động tiến công ở khu vực tây bắc thành phố Kupyansk.

Binh sĩ Nga hoạt động trên chiến trường Ukraine. Ảnh: TASS

Vị chỉ huy này khẳng định lực lượng Nga đang tấn công và loại các mục tiêu Ukraine khỏi vòng chiến, đồng thời bày tỏ tin tưởng vào việc giành quyền kiểm soát khu vực.

Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, các hình ảnh do cơ quan này công bố cho thấy lực lượng Nga đã phá hủy 1 xe ô tô, 1 phương tiện chiến đấu bọc thép và 1 nền tảng robot của quân đội Ukraine tại các khu vực tiếp cận Kupyansk.

Phía Ukraine hiện chưa đưa ra bình luận chính thức về các thông tin và hình ảnh do Nga công bố.

Ngoại trưởng Nga nói về “rào cản chính” đối với hòa bình Ukraine

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho rằng Liên minh châu Âu (EU) hiện không sẵn sàng cho các cuộc đàm phán mang tính xây dựng nhằm giải quyết xung đột Ukraine, đồng thời đang công khai chuẩn bị cho khả năng đối đầu quân sự với Nga.

Phát biểu được ông Lavrov đưa ra trong cuộc trả lời phỏng vấn hãng thông tấn TASS, công bố ngày 28-12.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: TASS

Theo Ngoại trưởng Nga, bất chấp việc Nga vẫn đang nắm thế chủ động trên chiến trường, “hầu hết các quốc gia châu Âu, chỉ trừ một vài ngoại lệ, vẫn tiếp tục bơm tiền và vũ khí cho chính quyền Kiev”.

Ông cũng cho rằng EU đang nuôi hy vọng nền kinh tế Nga sẽ sụp đổ dưới sức ép của các lệnh trừng phạt.

Ông Lavrov nhấn mạnh rằng kể từ khi chính quyền mới lên nắm quyền tại Mỹ, châu Âu và EU đã nổi lên như những lực cản chính đối với tiến trình hòa bình.

“Họ không hề che giấu việc đang chuẩn bị đối đầu Nga ngay trên chiến trường” - Ngoại trưởng Nga nói.

Ngoại trưởng Nga cũng bác bỏ các đồn đoán của truyền thông phương Tây cho rằng Nga có thể tấn công NATO trong vài năm tới. Ông khẳng định Nga không có ý định tấn công bất kỳ ai, song cảnh báo rằng bất cứ bên nào tìm cách tấn công Nga sẽ phải hứng chịu “đòn đáp trả mang tính hủy diệt”.

Châu Âu chưa lên tiếng về thông tin trên.