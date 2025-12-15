Chiều nay, tàu bay lớn nhất của Việt Nam sẽ hạ cánh xuống sân bay Long Thành 15/12/2025 10:02

(PLO)- Theo kế hoạch, chiều nay máy bay Boeing 787, loại máy bay lớn nhất của Việt Nam sẽ đáp xuống sân bay Long Thành.

Theo kế hoạch dự kiến, chuyến bay mang số hiệu VN5001, cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) lúc 15 giờ, hạ cánh tại sân bay Long Thành lúc 15 giờ 40 phút. Sau khi đáp xuống Sân bay Long Thành, máy bay sẽ bay trở lại sân bay Tân Sơn Nhất.

Đây là máy bay Boeing 787 lớn nhất của Việt Nam hiện tại. Chuyến bay kỹ thuật sẽ chỉ có tổ bay và nhân viên kỹ thuật, không chở khách, chở hàng hóa. Hãng hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) sẽ thực hiện chuyến bay kỹ thuật.

Mọi công tác chuẩn bị đã xong để đón chuyến bay đầu tiên xuống Sân bay Long Thành.

Để thực hiện các chuyến bay kỹ thuật và chuyến bay chính thức đầu tiên đến sân bay Long Thành, Bộ Xây dựng đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ kịch bản, kế hoạch triển khai thực hiện các chuyến bay này.

Với chuyến bay chính thức đầu tiên đến sân bay Long Thành theo kế hoạch thực hiện vào ngày 19-12-2025, sẽ có 3 tàu bay của 3 hãng hàng không bay từ sân bay Nội Bài (Hà Nội) hạ cánh xuống sân bay Long Thành sau đó sẽ bay về sân bay Nội Bài.

Lãnh đạo Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho biết đến nay công tác chuẩn bị cho việc thực hiện chuyến bay kỹ thuật, chuyến bay chính thức đến sân bay Long Thành cơ bản hoàn thành. Các cơ sở hạ tầng, trang thiết bị mặt đất đã được lắp đặt hoàn thiện để phục vụ đón các chuyến bay.

Sân bay Long Thành.

Tại buổi kiểm tra và làm việc tại sân bay Long Thành chiều ngày 14-12, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương tinh thần làm việc trách nhiệm của ACV, các bộ, ngành, tỉnh Đồng Nai cũng như các nhà thầu, đội ngũ kỹ sư, công nhân.

Thủ tướng đánh giá, đến nay có 8 hạng mục chính của Dự án sân bay Long Thành gồm: nhà ga hành khách, đài kiểm soát không lưu, đường băng số 1, hệ thống điện, hệ thống cấp nước, thông tin liên lạc, hệ thống bồn chứa nhiên liệu và các tuyến đường ra vào sân bay đã cơ bản hoàn thành.

“Trong đó, công trình nhà ga hành khách, “trái tim” của dự án và đài kiểm soát không lưu “bộ óc” điều hành bay đã cơ bản hoàn thành để tàu bay có thể cất, hạ cánh xuống sân bay Long Thành”, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết.