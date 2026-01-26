'Chim công làng múa' Dương Lệ Bình đưa 'Khổng Tước' đến Việt Nam 26/01/2026 22:00

(PLO)- Thiết bị sân khấu cho vở vũ kịch Khổng Tước – The Peacock Hanoi 2026 dự kiến được vận chuyển từ Trung Quốc sang Việt Nam bằng 6 container 45 feet.

Ngày 26-1, tại Hà Nội đã diễn ra họp báo công bố vở vũ kịch Khổng Tước – The Peacock Hanoi 2026, đánh dấu lần đầu công chúng Việt Nam có cơ hội tiếp cận trọn vẹn một trong những tác phẩm sân khấu kinh điển gắn liền với tên tuổi nghệ sĩ múa Dương Lệ Bình.

Xuất hiện tại họp báo, nghệ sĩ Dương Lệ Bình cho biết bà sẽ trực tiếp tham gia biểu diễn trong chương Mùa đông của vở diễn tại Hà Nội.

Dù đã 67 tuổi, bà khẳng định vẫn tiếp tục gắn bó với sân khấu và coi Khổng Tước như một phần đời sống nghệ thuật của mình.

Nghệ sĩ Dương Lệ Bình có mặt tại buổi họp báo. Ảnh: NAM NGUYỄN

Chia sẻ tại họp báo, Dương Lệ Bình cho biết bà là người dân tộc thiểu số Bạch và từ nhỏ đã được tiếp xúc với các điệu múa dân gian của dân tộc mình.

Nghệ sĩ nói bản thân chưa từng qua trường lớp vũ đạo chính thống, nhưng “từ khi còn trong bụng mẹ” đã cảm nhận được văn hóa, vũ điệu dân gian của người Bạch và nhận ra trong mình có thiên bẩm về vũ đạo.

Theo bà, văn hóa vũ đạo ở các dân tộc thiểu số “thường phát triển hơn một chút”, bởi con người dùng lời ca, điệu nhảy để bày tỏ với thiên nhiên, từ khoảnh khắc mặt trời lên cho đến những nghi lễ gắn với tiếng trống, tiếng nhạc, cồng chiêng. Chính môi trường văn hóa đó đã nuôi dưỡng và định hình con đường nghệ thuật của bà.

Dương Lệ Bình nhấn mạnh bà không học biên đạo qua các lớp chuyên nghiệp, mà học từ “thế giới tự nhiên rộng lớn”.

Động tác con ngựa chạy trên đồng cỏ, bướm bay lượn bên hoa, cho tới tiếng suối chảy, tất cả đều trở thành nguồn cảm hứng để bà chuyển hóa thành ngôn ngữ vũ đạo, trong đó âm nhạc giữ vai trò bồi đắp và nâng đỡ cảm xúc.

Hình tượng Khổng Tước là biểu tượng sân khấu gắn liền với hành trình sáng tạo của Dương Lệ Bình, từng được bà khắc họa qua nhiều tác phẩm nổi tiếng như Linh hồn của Khổng Tước.

Năm 2012, nghệ sĩ tiếp tục phát triển hình tượng này trong vũ kịch Khổng Tước, kể một câu chuyện phong phú và sâu sắc hơn về biểu tượng chim công. Ngay khi công diễn, tác phẩm nhanh chóng được đánh giá là một hiện tượng nghệ thuật đặc biệt và nhận nhiều lời ngợi khen.

Sau mười năm, phiên bản 2022 của Khổng Tước được tái dựng với hình thức sân khấu hoàn toàn mới, trau chuốt từ mỹ thuật, phục trang đến ánh sáng.

Theo thông tin giới thiệu, chuỗi lưu diễn đầu tiên tại 12 thành phố với 50 buổi biểu diễn đều ghi nhận tình trạng vé bán hết.

Giai đoạn 2023–2024, vũ kịch tiếp tục lưu diễn tại hơn 40 thành phố lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu. Đến năm 2025, Khổng Tước được cho biết đã vượt mốc 700 suất diễn trên toàn cầu.

Nội dung của vũ kịch xoay quanh hai chủ đề vĩnh hằng là sự sống và tình yêu, dùng ngôn ngữ sân khấu để diễn tả những cảm xúc chung của nhân loại, đồng thời phản ánh những suy ngẫm của nghệ sĩ về nghệ thuật và cuộc sống.

Dù đã 67 tuổi, bà khẳng định vẫn tiếp tục gắn bó với sân khấu và coi Khổng Tước như một phần đời sống nghệ thuật của mình. Ảnh: NAM NGUYỄN

Trong vở diễn, hình tượng Khổng Tước vừa là chim vừa là người, tượng trưng cho muôn loài chúng sinh trong thế giới hữu tình.

Toàn bộ vũ kịch được chia thành bốn chương Xuân, Hạ, Thu, Đông, kể câu chuyện về trưởng thành, bản tính con người, sự sống và tình yêu, đồng thời thể hiện sự hòa hợp giữa sinh mệnh và thiên địa tự nhiên.

Theo kế hoạch, Khổng Tước – The Peacock Hanoi 2026 sẽ được công diễn với bốn suất diễn đặc biệt trong ba ngày 6, 7 và 8-3-2026 tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội).

Chương trình quy tụ gần 70 nghệ sĩ vũ đạo và kỹ thuật viên Trung Quốc, cùng toàn bộ hệ thống thiết bị, đạo cụ và trang phục được đưa sang Việt Nam nguyên bản.

Đơn vị tổ chức cho biết công tác chuẩn bị đã được triển khai gần hai năm, với sự phối hợp giữa các đối tác Việt Nam và Trung Quốc.

Thiết bị sân khấu dự kiến được vận chuyển từ Trung Quốc sang Việt Nam bằng sáu container 45 feet, di chuyển trong bảy ngày để tập kết và lắp đặt, nhằm bảo đảm trải nghiệm nghệ thuật trọn vẹn, đồng bộ cho khán giả Thủ đô.