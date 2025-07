Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8-2025 30/07/2025 05:30

Pháp Luật TP.HCM trân trọng giới thiệu những chính sách mới nổi bật sẽ có hiệu lực từ tháng 8-2025 dưới đây:

Các hình thức đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp

Luật Quản lý và đầu tư vốn Nhà nước tại doanh nghiệp 2025 bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1-8-2025.

Điều 10 Luật này quy định năm hình thức đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, gồm: Thành lập doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; bổ sung vốn điều lệ cho doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; bổ sung vốn tại CTCP, công ty TNHH hai thành viên trở lên có vốn nhà nước; góp vốn thành lập CTCP, công ty TNHH hai thành viên trở lên; góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp tại doanh nghiệp chưa có vốn nhà nước.

Các đại biểu bấm nút biểu quyết thông qua dự thảo Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp, sáng 14-6-2025. Ảnh: QH

Trước đây, tại Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp 2014, ngoài trường hợp thành lập và bổ sung vốn điều lệ cho DNNN nắm giữ 100% vốn điều lệ thì quy định thêm hai trường hợp:

(i) Đầu tư bổ sung vốn nhà nước để tiếp tục duy trì tỷ lệ cổ phần, vốn góp của Nhà nước tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

(ii) Đầu tư vốn nhà nước để mua lại một phần hoặc toàn bộ doanh nghiệp.

Ngoài ra, luật mới cũng bổ sung thêm các trường hợp thực hiện đầu tư vốn nhà nước để thành lập doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ:

Thứ nhất, doanh nghiệp hoạt động tại những địa bàn trọng yếu về quốc phòng, an ninh;

Thứ hai, doanh nghiệp phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số;

Thứ ba, doanh nghiệp xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng trọng điểm, quan trọng quốc gia;

Thứ tư, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực then chốt, thiết yếu của nền kinh tế theo quy định của Chính phủ.

Quy định về xuất trình thông tin khi đi khám BHYT

Chính phủ đã ban hành Nghị định 188/2025 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Bảo hiểm y tế (BHYT).

Theo đó, có một số lưu ý về việc xuất trình thông tin giấy tờ để được hưởng chế độ BHYT mà người dân cần biết.

Người dân đi khám, chữa bệnh BHYT. Ảnh: TRẦN MINH

Cụ thể, người dân khi tham gia KCB BHYT thì xuất trình căn cước hoặc căn cước công dân hoặc tài khoản định danh điện tử (VNeID) mức độ 2 đã tích hợp thông tin về thẻ BHYT; hoặc thẻ BHYT bản điện tử hoặc bản giấy. Bản giấy áp dụng với một số đối tượng thuộc nhóm do ngân sách nhà nước đóng như người có công với cách mạng, cán bộ cấp xã đã nghỉ hưu đang nhận trợ cấp hàng tháng từ ngân sách…

Trường hợp sử dụng thẻ BHYT chưa có ảnh hoặc mã số BHYT thì phải xuất trình thêm một trong các giấy tờ chứng minh thân nhân: căn cước, căn cước công dân, giấy chứng nhận căn cước, hộ chiếu, liên kết với tài khoản định danh điện tử (VNeID) mức độ 2 hoặc ứng dụng VssID hoặc giấy tờ chứng minh nhân thân khác do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp hoặc giấy xác nhận của công an cấp xã.

Đáng chú ý, trẻ em dưới 6 tuổi chỉ xuất trình thẻ BHYT bản giấy hoặc bản điện tử hoặc mã số BHYT; trường hợp chưa được cấp thẻ thì xuất trình giấy chứng sinh bản gốc hoặc bản chụp.

Đối với trẻ vừa sinh, cha hoặc mẹ hoặc thân nhân của trẻ ký xác nhận trên hồ sơ bệnh án hoặc người đại diện cơ sở khám bệnh, chữa bệnh xác nhận trên hồ sơ bệnh án trong trường hợp trẻ không có cha, mẹ hoặc thân nhân.

Người tham gia BHYT trong thời gian chờ cấp hoặc thay đổi thông tin về thẻ BHYT thì khi đến KCB phải xuất trình giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả p và một loại giấy tờ chứng minh về nhân thân.

Nghị định 188/2025 có hiệu lực từ 15-8-2025.

Được hỗ trợ 5 triệu đồng/tháng khi làm công tác chuyển đổi số

Nghị định 179/2025 về mức hỗ trợ với người làm công tác chuyển đổi số, an toàn thông tin mạng sẽ có hiệu lực từ ngày 15-8-2025.

Nghị định này áp dụng đối với người làm công tác chuyên trách về chuyển đổi số, an toàn thông tin mạng, an ninh mạng, gồm:

Cán bộ, công chức, viên chức đảm nhiệm vị trí việc làm chuyên trách về quản lý công nghệ thông tin hoặc công nghệ thông tin (bao gồm: công nghiệp công nghệ thông tin hoặc công nghiệp công nghệ số, công nghệ số, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số); an toàn thông tin mạng hoặc an toàn thông tin, an ninh mạng; giao dịch điện tử và các vị trí việc làm khác liên quan đến chuyển đổi số do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, chuyên môn kỹ thuật và công nhân công an thuộc Công an nhân dân; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức quốc phòng thuộc QĐND và người làm việc trong tổ chức cơ yếu hưởng lương từ ngân sách nhà nước làm chuyên trách về chuyển đổi số, an toàn, an ninh mạng, bảo đảm chủ quyền quốc gia trên không gian mạng và các đối tượng khác liên quan đến chuyển đổi số theo thẩm quyền của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.

Người làm công tác chuyển đổi sổ sẽ được hỗ trợ 5 triệu đồng/tháng. Ảnh minh họa: VGP

Hai nhóm đối tượng kể trên sẽ được hưởng mức hỗ trợ 5.000.000 đồng/tháng.

Mức hỗ trợ này được trả cùng kỳ lương hằng tháng, không dùng để tính đóng, hưởng BHXH và BHYT và được áp dụng cho đến khi thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo chủ trương của cấp có thẩm quyền.

Tuy nhiên, đối với các khoảng thời gian sau thì sẽ không được hưởng hỗ trợ: (i) nghỉ việc không hưởng lương liên tục từ một tháng trở lên; (ii) nghỉ việc hưởng các chế độ trợ cấp BHXH; (iii) bị tạm giữ, tạm giam, tạm đình chỉ công tác hoặc đình chỉ công tác; (iv) không đảm nhiệm công việc về chuyển đổi số nêu trên liên tục từ một tháng trở lên.