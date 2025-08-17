Cho vay tiền bằng miệng có đòi được không? 17/08/2025 10:00

(PLO)- Nếu cho vay tiền bằng miệng nhưng có chứng cứ như tin nhắn, ghi âm, sao kê…, bạn vẫn có thể khởi kiện đòi nợ...

Tôi có cho một người quen mượn tiền bằng miệng nhưng đến nay người đó "nói ngang", cho rằng không mượn nên không trả.

Xin hỏi, cho vay bằng miệng có đòi được không và tôi phải làm thế nào?

Bạn đọc Bảo Hân (Vĩnh Long)

Nếu cho vay tiền bằng miệng nhưng có chứng cứ như tin nhắn, ghi âm, sao kê… vẫn có thể khởi kiện đòi nợ. Ảnh minh họa: MINH HOÀNG



Luật sư Vũ Duy Nam, Đoàn Luật sư TP.HCM trả lời: Theo Điều 463 và Điều 466 BLDS quy định, hợp đồng vay tài sản có thể lập bằng lời nói, văn bản hoặc hành vi cụ thể và bên vay phải trả tài sản khi đến hạn.

Tuy nhiên, người khởi kiện phải có nghĩa vụ chứng minh rằng đã có việc cho vay và số tiền vay cụ thể.

Vì bạn chỉ thỏa thuận miệng, nên khi xảy ra tranh chấp, bạn phải tìm bất kỳ chứng cứ nào chứng minh việc cho vay.

Ví dụ: Tin nhắn, email, ghi âm, ghi hình về việc vay và thỏa thuận trả nợ; Lời khai của người làm chứng (nếu có người chứng kiến việc giao tiền); Sao kê chuyển khoản ngân hàng kèm nội dung liên quan đến khoản vay; Giấy tờ, biên nhận khác liên quan.

Nếu không có chứng cứ, việc khởi kiện sẽ rất khó thành công, vì tòa án chỉ giải quyết trên cơ sở bạn chứng minh được yêu cầu của mình.

Trong trường hợp này, bạn cần thu thập chứng cứ ngay, lưu lại tin nhắn, cuộc gọi, ghi âm (nếu có thể) hoặc liên hệ với người chứng kiến để nhờ làm chứng. Nếu đã chuyển khoản, trích sao kê tài khoản ngân hàng.

Tiếp đó, gửi yêu cầu trả nợ bằng văn bản: Gửi thư yêu cầu hoặc thông báo đòi nợ (nên gửi qua bưu điện bằng hình thức bảo đảm để có bằng chứng). Nêu rõ thời hạn trả, nếu không sẽ khởi kiện.

Sau đó, khởi kiện ra TAND nếu người vay không trả, bạn có quyền khởi kiện tại TAND khu vực nơi người vay cư trú. Hồ sơ khởi kiện cần: đơn khởi kiện, chứng cứ, giấy tờ nhân thân. Trước khi khởi kiện bạn nên cân nhắc hòa giải với nhau.