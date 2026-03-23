Chủ tịch Đồng Nai yêu cầu siết chặt quy trình ký hợp đồng công chức 23/03/2026 12:53

(PLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu việc ký hợp đồng thực hiện nhiệm vụ của công chức phải bảo đảm đúng nguyên tắc, đối tượng.

Ngày 23-3, UBND tỉnh Đồng Nai có văn bản gửi các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường trên địa bàn về việc chấn chỉnh ký hợp đồng thực hiện nhiệm vụ của công chức.

Văn bản nhằm chấn chỉnh tình trạng một số cơ quan, đơn vị, địa phương gửi hồ sơ đề xuất nhỏ lẻ, trình nhiều lần chưa bảo đảm yêu cầu. Điều này gây khó khăn cho công tác tổng hợp, thẩm định và ảnh hưởng tiến độ xử lý hồ sơ.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu việc đề xuất ký hợp đồng thực hiện nhiệm vụ của công chức phải đúng nguyên tắc, đối tượng, tiêu chuẩn và vị trí công việc. Việc này cần phù hợp nhu cầu thực tế, khả năng cân đối biên chế và kinh phí của địa phương.

Trước khi đề xuất, các đơn vị phải rà soát kỹ số lượng biên chế được giao, số lượng còn thiếu, tổng quỹ lương, vị trí công việc và thời gian ký hợp đồng.

Trên cơ sở rà soát, các cơ quan, đơn vị báo cáo nhu cầu dự kiến ký kết hợp đồng gửi Sở Nội vụ trước ngày 31-12 hằng năm. Việc đề xuất phải bảo đảm kinh phí thực hiện tối đa bằng 10% tổng quỹ tiền lương và tiền thưởng của cơ quan theo quy định.

Sở Nội vụ có trách nhiệm tổng hợp, thẩm định chặt chẽ và trình UBND tỉnh trước ngày 15-6 và 15-11 hằng năm. Trường hợp hồ sơ gửi không đúng thời điểm hoặc không đầy đủ, Sở Nội vụ trả lại để hoàn chỉnh, không trình UBND tỉnh xem xét.

Đối với hồ sơ đột xuất, cấp bách, Sở Nội vụ rà soát, thẩm định và báo cáo đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh xem xét theo đúng quy định.