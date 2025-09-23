Chủ tịch nước Lương Cường gặp lãnh đạo Áo, Paraguay và Tajikistan tại Mỹ 23/09/2025 06:50

Nhân dịp dự các hoạt động tại Liên hợp quốc, Chủ tịch nước Lương Cường đã gặp Thủ tướng Áo, Tổng thống Paraguay và Tổng thống Tajikistan ngày 22-9.

Chủ tịch nước Lương Cường gặp Thủ tướng Áo Christian Stocker - Ảnh: TTXVN

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, tại cuộc gặp, Chủ tịch nước Lương Cường và Thủ tướng Áo Christian Stocker đều khẳng định sự coi trọng của mỗi bên cho quan hệ hai nước.

Nhấn mạnh kinh tế, thương mại và đầu tư là một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ song phương, Chủ tịch nước đề nghị Áo tăng cường đầu tư tại Việt Nam trong các lĩnh vực Áo có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như cơ sở hạ tầng, năng lượng tái tạo, chuyển đổi xanh.

Ông cũng đề nghị Quốc hội Áo sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA) cũng như có tiếng nói tích cực để Ủy ban châu Âu gỡ bỏ "thẻ vàng" IUU đối với thủy sản Việt Nam. Ở chiều ngược lại, Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối hỗ trợ Áo tiếp cận thị trường ASEAN giàu tiềm năng.

Thủ tướng Áo Christian Stocker bày tỏ ấn tượng sâu sắc về đất nước, con người Việt Nam, nhất trí rằng hai bên cần tăng cường các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao và các cấp.

Bên cạnh đó, ông nhất trí về việc tạo điều kiện hơn nữa cho doanh nghiệp, địa phương hai nước kết nối và hợp tác, cũng như thúc đẩy hơn nữa hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, du lịch, giao lưu nhân dân và các lĩnh vực tiềm năng khác.

Chủ tịch nước Lương Cường trao đổi với Tổng thống Paraguay Santiago Peña Palacios - Ảnh: TTXVN

Cũng trong ngày 22-9, Chủ tịch nước Lương Cường đã gặp Tổng thống Paraguay Santiago Peña Palacios.

Khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Paraguay, Chủ tịch nước Lương Cường đề nghị Paraguay ủng hộ, thúc đẩy sớm khởi động tiến trình đàm phán FTA giữa Việt Nam và Khối thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR). Bên cạnh đó, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư cơ sở hạ tầng viễn thông, công nghệ và chuyển đổi số tại Paraguay.

Nhất trí với các ý kiến và đề xuất của Chủ tịch nước Lương Cường, Tổng thống Paraguay Peña Palacios chia sẻ Paraguay và Việt Nam có nhiều điểm tương đồng trong quá trình đấu tranh giành độc lập và phát triển kinh tế - xã hội.

Nhà lãnh đạo Paraguay mong muốn được tìm hiểu kinh nghiệm hội nhập và phát triển của Việt Nam, coi Việt Nam là cầu nối quan trọng để mở rộng hợp tác với các quốc gia trong khối ASEAN.

Trên tinh thần đó, Paraguay sẵn sàng ủng hộ sớm khởi động đàm phán FTA Việt Nam - MERCOSUR, đồng thời bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác nhiều mặt với Việt Nam, đặc biệt trong các ngành công nghiệp chế biến, nông nghiệp và dệt may.

Nhân dịp này, Tổng thống Peña Palacios đã mời Chủ tịch nước Lương Cường thăm Paraguay. Người đứng đầu Nhà nước trân trọng cảm ơn và mời Tổng thống Paraguay tới thăm Việt Nam, tham dự lễ ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng tại Hà Nội vào cuối tháng 10 tới.

Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Tajikistan Emomali Rahmon - Ảnh: TTXVN

Bày tỏ vui mừng gặp lại nhau sau cuộc trao đổi tại lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít tại Trung Quốc, Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Tajikistan Emomali Rahmon cho rằng hai bên còn rất nhiều tiềm năng, dư địa chưa được khai thác để thúc đẩy hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực.

Chủ tịch nước Lương Cường đề xuất hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ, giáo dục, du lịch và giao lưu nhân dân.

Về phần mình, Tổng thống Tajikistan Emomali Rahmon bày tỏ sự coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác toàn diện với Việt Nam.

Ông khẳng định Việt Nam là một đối tác quan trọng tại khu vực Đông Nam Á và Tajikistan mong muốn mở rộng hợp tác với Việt Nam cũng như thông qua Việt Nam để mở rộng hợp tác với các quốc gia khác trong khu vực và ASEAN.

Nhà lãnh đạo Tajikistan kế đó đề xuất hai bên thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực giàu tiềm năng và có thế mạnh như nông nghiệp, kết nối đường sắt, hạ tầng.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Lương Cường trân trọng chuyển lời mời Tổng thống Emomali Rahmon tới thăm Việt Nam và tham dự lễ ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng tại Hà Nội.

Tổng thống Emomali Rahmon trân trọng cảm ơn, đồng thời chuyển lời mời Chủ tịch nước Lương Cường sớm thăm Tajikistan.