Chủ tịch Quốc hội dâng hương tại khu di tích lịch sử, cách mạng Tuyên Quang 16/08/2025 14:16

(PLO)- Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ khánh thành Nhà tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng; dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các bậc tiền bối cách mạng tại Tuyên Quang, sáng 16-8.

Đây là những hoạt động trong khuôn khổ chương trình Về nguồn do Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm Quốc dân Đại hội Tân Trào (16-8-1945 – 16-8-2025), hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6-1-1946 – 6-1-2026),

Cùng dự có: Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; các Phó Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Khắc Định, Trần Quang Phương, Nguyễn Thị Thanh, Vũ Hồng Thanh, Lê Minh Hoan; Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh.

Tại Khu di tích Ban Thường trực Quốc hội nằm trong quần thể Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang đã thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành công trình Nhà tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh cùng đại biểu cắt băng khánh thành Nhà tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Ảnh: CTV

Trong không khí thiêng liêng, xúc động của những ngày Tháng Tám lịch sử, Đoàn đại biểu thành kính dâng nén hương thơm, tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Nhà lãnh đạo mẫu mực, người cộng sản kiên trung, tấm gương đạo đức cách mạng sáng ngời, suốt đời phấn đấu, hy sinh cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam.

Ghi sổ lưu niệm tại đây, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh đúng ngày này cách đây 80 năm, Quốc dân đại hội đã họp tại Tân Trào, ban hành nhiều quyết sách quan trọng, dẫn đến thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở đầu kỷ nguyên độc lập - tự do, nhân dân làm chủ đất nước.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định các thế hệ đại biểu Quốc hội nguyện vững mãi niềm tin theo Đảng, ra sức học tập, tu dưỡng, rèn luyện theo tấm gương đạo đức Chủ tịch Tôn Đức Thắng, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, đổi mới, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, xây dựng Quốc hội Việt Nam phát triển toàn diện, xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của nhân dân, góp phần đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới của dân tộc…

Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh Tuyên Quang chăm lo, làm tốt công tác bảo tồn, quản lý Nhà tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng, Khu Di tích Ban Thường trực Quốc hội và quần thể Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào, để nơi đây trở thành "địa chỉ đỏ" giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng cho các thế hệ trẻ.

Tiếp đó, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn công tác đã dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Lán Nà Nưa, Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào. Đây là nơi Bác Hồ đã ở, làm việc từ cuối tháng 5 đến ngày 22-8-1945 để lãnh đạo cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám giành chính quyền trong cả nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và nguyên Tổng Bí bí thư Nông Đức Mạnh cùng đại biểu dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: CTV

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn công tác cũng tới dâng hương tại Tượng đài “Bác Hồ ở Tân Trào”. Tượng Bác được chế tác nguyên mẫu theo ảnh tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh trong gần 6 năm Người ở và làm việc tại Tuyên Quang.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn công tác cũng dâng hương tại Đình Tân Trào - nơi cách đây gần 80 năm, ngày 16 &17-8-1945 đã diễn ra Quốc dân Đại hội Tân Trào với sự tham dự của hơn 60 đại biểu đại diện cho cả 3 miền Bắc, Trung, Nam, đại diện các đảng phái yêu nước, các nhân sĩ, trí thức, đoàn thể nhân dân, các dân tộc, các tôn giáo trong nước và kiều bào ở nước ngoài.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và nguyên Tổng Bí bí thư Nông Đức Mạnh cùng đại biểu dâng hương tại Đình Tân Trào. Ảnh: CTV

Quốc dân Đại hội đã thông qua chủ trương khởi nghĩa giành chính quyền của Đảng ta và 10 chính sách lớn của Việt Minh, bầu ra Ủy ban Dân tộc giải phóng Việt Nam (tức Chính phủ lâm thời) do lãnh tụ Hồ Chí Minh làm Chủ tịch.

Tại Nhà tưởng niệm các vị tiền bối cách mạng thuộc Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào, Chủ tịch Quốc hội và Đoàn đã dâng hương tưởng niệm, tri ân các vị tiền bối cách mạng đã từng sống, làm việc tại Tuyên Quang thời kỳ tiền khởi nghĩa và 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược…