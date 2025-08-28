Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo ứng phó áp thấp nhiệt đới sau bão số 5 28/08/2025 16:09

(PLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo các đơn vị tiếp tục khắc phục hậu quả bão số 5 và ứng phó với áp thấp nhiệt đới sắp tới.

Ngày 28-8, UBND tỉnh Hà Tĩnh có công điện gửi Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh cùng các địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Theo đó, bản tin của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hà Tĩnh, hồi 13 giờ ngày 27-8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,6 độ Vĩ Bắc; 118,7 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/giờ), giật cấp 8.

Cơn bão số 5 đổ bộ vào Hà Tĩnh gây thiệt hại nặng nề. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ 10-15km/giờ. Đến 13 giờ ngày 28/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 16,3 độ Vĩ Bắc; 116,2 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 460km về phía Đông Đông Bắc.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; sóng cao 2,0-3,0m; biển động.

Thực hiện Công điện số 6099 ngày 27-8 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, để chủ động ứng phó với diễn biến áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương, đơn vị tiếp tục tập trung triển khai khắc phục hậu quả bão số 5 và ứng phó mưa lũ sau bão gây ra.

Đồng thời, theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới, quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi.

Tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm.

Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để kịp thời cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra tại Hà Tĩnh khi cơn bão số 5 đổ bộ. Ảnh: MT.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thiên tai, dự báo, cảnh báo, cung cấp thông tin kịp thời cho cơ quan chức năng của tỉnh và các cơ quan có liên quan để kịp thời thông tin đến người dân và phục vụ công tác chỉ huy, ứng phó.

Các phương tiện thông tin đại chúng từ tỉnh đến cơ sở thường xuyên thông báo diễn biến của áp thấp nhiệt đới và các chỉ đạo của cơ quan chức năng để các tổ chức, cá nhân toàn tỉnh biết chủ động phòng tránh.

Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về UBND tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan chủ động, khẩn trương thực hiện và tham mưu UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ theo quy định của Luật Phòng thủ dân sự.

Đặc biệt khẩn trương tham mưu kiện toàn tổ chức bộ máy, Quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ của Ban Chỉ huy và các nội dung công việc cần để phục vụ cho các chỉ đạo phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn có hiệu quả, đúng quy định; báo cáo, tham mưu UBND tỉnh trước ngày 30-8.

Sở Nông nghiệp và Môi trường theo chức năng, nhiệm vụ được giao theo dõi, đôn đốc, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện Công điện này; kịp thời báo cáo, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh những vấn đề đột xuất, phát sinh.