Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu ứng phó 3 tình huống cực đoan 22/10/2025 12:31

(PLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang yêu cầu đảm bảo an toàn về người, vật liệu, thiết bị tại công trình chống sạt lở.

Sáng 22-10, Ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, đi kiểm tra công tác ứng phó mưa bão, khảo sát thực tế dự án khắc phục, chống sạt lở bờ biển khu vực xã An Phú, TP Quảng Ngãi cũ.

Sóng lớn đánh trực tiếp vào kè đang thi công vào sáng 22-10.

Thời điểm kiểm tra, sóng biển đánh dữ dội vào đê chắn sóng đang thi công. Những cột sóng cao vài mét cuồn cuộn đập vào bờ.

Đại diện chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi báo cáo tiến độ thi công, các phương án ứng phó bão số 12 sẽ ảnh hưởng trực tiếp công trình trong tối 22-10.

Ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi (áo xanh) kiểm tra tiến độ dự án.

Ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu phải tập trung ứng phó với ba tình huống cực đoan có thể xảy ra trong thời điểm tới đây gồm bão, lũ lụt, sạt lở đất.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi lưu ý hoàn lưu cơn bão có thể gây mưa lớn diện rộng. Do đó, trong điều kiện thời tiết cực đoan, giáp biển, nguy cơ bị ảnh hưởng của sóng lớn, việc thi công phải đảm bảo an toàn cho con người, nguyên vật liệu, máy móc thi công. Đặc biệt lưu ý các nhà thầu không được chủ quan; đảm bảo không được thiệt hại về người.

Ông Nguyễn Hoàng Giang (áo xanh) chỉ đạo trực tiếp tại công trường thi công dự án kè.

Khi bão xảy ra và trường hợp có mưa lớn, phải tập trung ứng trực 24/24 tại hiện trường bao gồm cả lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên…

Theo ông Giang, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã phân công một phó chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp theo dõi các hồ thủy điện, thủy lợi lớn của tỉnh.

Việc thi công vẫn diễn ra khẩn trương.

“Hiện các hồ nằm trong ngưỡng an toàn, sức chứa vẫn còn lớn. Dẫu vậy, tôi yêu cầu theo dõi sát, sẵn sàng xả lũ điều tiết nếu lượng mưa lớn. Tất cả không đánh giá trên báo cáo mà hoàn toàn dựa vào thực tế để ứng phó với thiên tai”- ông Giang nói.

Ông Giang yêu cầu tuyệt đối không để khi mưa lớn, hạ du no nước, thủy điện mới xả lũ, dẫn đến lũ lụt lớn; cũng không xử lý điều tiết quá sớm dẫn đến thiếu hụt nguồn nước phục vụ sản xuất, phát điện.

Trước đó, chiều 21-10, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi chủ trì cuộc họp triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 12, mưa lũ trên địa bàn.

Cuộc họp ứng phó với cơn bão số 12 của UBND tỉnh chiều 21-10.

Ông Nguyễn Hoàng Giang yêu cầu, các sở, ngành, địa phương phải chuẩn bị kỹ phương tiện, vật tư, nhân lực, sẵn sàng sơ tán dân ở vùng nguy cơ cao; rà soát an toàn hồ đập, công trình trọng yếu, trực ban nghiêm 24/24 giờ trong suốt thời gian bão, lũ.