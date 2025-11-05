Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk: Bộ đội, biên phòng, xe lội nước phải sẵn sàng để giúp dân 05/11/2025 19:44

Tối 5-11, ông Tạ Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk chủ trì cuộc họp triển khai công tác phòng, chống bão số 13.

Theo Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk, đến chiều 5-11, còn 162 tàu cá với 662 lao động đang trên biển biển.

Trong đó, 121 tàu đã di chuyển ra khỏi khu vực nguy hiểm, về khu vực an toàn; 15 tàu với 76 lao động sẽ vào bờ tránh trú trong tối nay; còn lại 27 tàu với 141 lao động cũng sẽ vào tránh trú an toàn ở đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa.

Ông Tạ Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk kiểm tra công tác phòng, chống bão số 13 ở xã Sông Cầu. Ảnh: XH

Cũng theo Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk, hiện các vùng xung yếu như xã Xuân Cảnh, Xuân Lộc, Hòa Xuân, Ô Loan, phường Bình Kiến, Tuy Hòa, Tuy An Đông, Tuy An Nam... có nguy cơ ngập lụt, sạt lở khi triều cường, sóng lớn.

“Đề nghị các xã hết sức chú ý các vùng xung yếu này để sẵn sàng giúp dân khi bão đổ bộ”- Đại tá Lê Văn Hùng, Phó chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Đắk Lắk, cho biết.

Tuy nhiên, Đại tá Hùng cũng lo lắng khi hiện còn rất nhiều người dân đang ở trên các lồng bè tại các địa phương như Xuân Cảnh, Xuân Lộc với 661 bè/300 lao động; Sông Cầu hơn 3.000 lao động trên các lồng bè.

“Biên phòng đã tuyên truyền đến từng hộ dân, từng lồng bè phải di chuyển về đất liền trước 12 giờ”- Đại tá Hùng thông tin.

Bộ đội, dân quân giúp người dân đưa ngư cụ lên bờ tránh bão. Ảnh: XH

Phó Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Đắk Lắk cũng cho biết, đơn vị đã yêu cầu trực quân số 100%. Trong đó, Hải Đội 2 sẵn sàng ba ca nô, ba tàu lớn ứng trực.

“Ca nô để cơ động trong các vịnh vùng hẹp, tàu lớn sẽ làm công tác cứu hộ ở các vùng nước sâu, sóng lớn. Chúng tôi đã bố trí hai trung đội cơ động để sẵn sàng nhận lệnh điều động của UBND tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh khi cần”- Đại tá Hùng nói.

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Tạ Anh Tuấn, yêu cầu Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng ngoài quân số, phải bố trí sẵn xe lội nước để cơ động khi có trường hợp khẩn cấp. Ngoài ra, phải tập trung quân nhiều hơn ở phía Đông cũng tỉnh Đắk Lắk để hỗ trợ dân khi bão đổ bộ.

Người đứng đầu UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu trước 12 giờ ngày 6-11, phải hoàn tất di dời dân trên các lồng bè vào đất liền. “Sau 12 giờ, nếu ai không chịu vào đất liền thì tiến hành cưỡng chế ngay, không để bất cứ ai ở trên lồng bè sau 12 giờ”- ông Tuấn yêu cầu.

Riêng xã Xuân Đài, hiện còn 91 hộ dân ở vùng xung yếu nhưng không di dời theo yêu cầu của UBND xã. Vấn đề này, ông Tạ Anh Tuấn yêu cầu xã chủ động vận động dân di dời ra khỏi khu vực nguy hiểm, tránh thiệt hại đáng tiếc.

Lực lượng Bộ đội biên phòng tuyên truyền, vận động người dân trên các lồng bè trên biển di dời vào đất liền tránh bão. Ảnh: MT

Riêng phường Tuy Hòa hiện còn các công trình vẫn để cần cẩu, ông Tạ Anh Tuấn yêu cầu Chủ tịch UBND phường khẩn cấp yêu cầu chủ đầu tư hạ cần cẩu để đảm bảo an toàn.

Tại cuộc họp, ông Đào Mỹ, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, cũng yêu cầu các địa phương dọc Sông Ba phải hết sức chú ý nhắc nhở dân.

“Ở khu vực này đã từng chết rất nhiều người vì mưa lũ, do vậy yêu cầu chủ tịch các địa phương dọc hai bên sông Ba không được chủ quan”- ông Mỹ chỉ đạo.