Chung kết cuộc thi Khởi nghiệp Xanh 2025: Trao gói hỗ trợ 2,4 tỉ đồng tìm đường xuất khẩu 27/10/2025 20:10

(PLO)- Từ 36 dự án tham gia, Ban Giám khảo cuộc thi Khởi nghiệp Xanh đã lựa chọn ra những dự án tiêu biểu, đại diện cho tinh thần đổi mới sáng tạo và phát triển xanh bền vững của thế hệ trẻ doanh nghiệp Việt.

Chiều 27-10, tại Hội trường Thống Nhất (TP.HCM), vòng chung kết cuộc thi Khởi nghiệp Xanh toàn quốc 2025 đã bế mạc sau hai ngày tranh tài sôi nổi.

Từ 36 dự án tham gia, Ban Giám khảo đã lựa chọn ra những dự án tiêu biểu, đại diện cho tinh thần đổi mới sáng tạo và phát triển xanh bền vững của thế hệ trẻ doanh nghiệp Việt.

Viên nén xơ dừa Bình Định và chocolate Phú Quốc đạt giải nhất

Cuộc thi được chia thành hai bảng. Giải Nhất bảng A thuộc về: Dự án Green Vines - Phát triển xơ dừa thô từ Bình Định kết hợp phế phụ phẩm nông nghiệp làm viên nén xơ dừa ươm cây và giá thể trồng cây tại Đà Lạt (Lâm Đồng).

Giải Nhất bảng B thuộc về: Dự án Bittersweet Chocolatier - Phú Quốc Chocolate (An Giang).

Bốn giải Nhì gồm: Dự án Cocosoil - Đất Lành từ Vỏ Dừa Xanh (Hà Nội). Dự án NETGINS - Gừng sưởi ấm - Sinh kế xanh (TP.HCM).

Dự án giữ gìn, liên kết, phát triển làng nghề thủ công mỹ nghệ truyền thống kết hợp với du lịch cộng đồng (Cần Thơ). Dự án Chà bông từ thực vật - Ứng dụng chà bông chay trong sản xuất thực phẩm chay (TP.HCM).

Bốn giải Ba gồm: Dự án Matcha sen Đồng Tháp - Ứng dụng công nghệ sinh học cho đặc sản vùng miền (Đồng Tháp).

Dự án Dầu phộng nguyên chất và phát triển vùng nguyên liệu bền vững tại địa phương (Gia Lai).

Dự án Hương vị nhà thiền - Tinh Hoa Từ Đất Mẹ (Đồng Nai). Dự án RiTi - Phát triển sinh kế bền vững từ hành trình khôi phục giống cúc cổ hữu cơ (Ninh Bình).

Đại diện Hội đồng giám khảo, chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan cho biết điểm mạnh của các dự án năm nay là thông tin rõ ràng, biết phân tích điểm mạnh, điểm yếu.

Các dự án đã quan tâm yếu tố công nghệ, đổi mới sáng tạo gắn với tài nguyên bản địa; có ý thức thương mại, xác định được thị trường và khách hàng mục tiêu. Tinh thần cộng đồng và kỹ năng trình bày, trưng bày sản phẩm cũng ngày càng chuyên nghiệp.

Bên cạnh đó, bà có những lưu ý cho các dự án. Cụ thể, cần cẩn trọng với thông tin và dữ liệu, đặc biệt khi dùng AI (phải có chứng nhận, cơ sở rõ ràng). Các dự án phải quan tâm nguồn nguyên liệu, tuân thủ quy chuẩn ngành, đảm bảo an toàn và tính pháp lý.

Bà Lan cũng khuyên các dự án đi từng bước vững chắc, biết liên kết với doanh nghiệp đi trước để mở đường ra thị trường và xuất khẩu.

Tại vòng chung kết cuộc thi Khởi nghiệp xanh, Ban Giám khảo trao giải sáng kiến xanh.

2,4 tỉ đồng hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp xuất khẩu

Ngoài ra, trong khuôn khổ cuộc thi, ban tổ chức còn trao giải Chân trời - Nông nghiệp mới - New Agri-Horizon Awards.

Giải thưởng này thuộc chương trình Hành trình Khởi nghiệp Xanh bước vào thị trường xuất khẩu.

Ông Nguyễn Đình Tùng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Vina T&T Group, thành viên ban giám khảo Cuộc thi Khởi nghiệp Xanh 2025, đã trao giải thưởng này cho 12 doanh nghiệp xuất sắc.

Tổng giá trị giải thưởng lên đến 2,4 tỉ đồng. Giải thưởng bao gồm chi phí mua sản phẩm đạt chuẩn của các doanh nghiệp và các khoản hỗ trợ huấn luyện, tư vấn, kết nối nhà mua hàng trong mạng lưới đối tác quốc tế của Vina T&T.

Giải thưởng hướng đến việc tìm kiếm và nâng đỡ các doanh nghiệp khởi nghiệp có sản phẩm đạt chuẩn quốc tế, sẵn sàng tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu.

Bên cạnh đó, ban tổ chức còn trao giải Sáng kiến xanh – Kinh tế xanh thuộc chương trình Chuyển đổi xanh của Dự án HVNCLC – Chuẩn hội nhập cho các sáng kiến.

Giải Nhất: Sáng kiến Netgins - Gừng sưởi ấm - Sinh kế xanh (TP.HCM). Giải Nhì: Dự án Biomas vỏ tỏi (TP.HCM).

Giải Ba: Sáng kiến Sa kê Toàn Cầu - Sa kê Việt (TP.HCM), liên quan đến Net Zero và carbon.

Đồng thời, giải Sáng kiến Cộng đồng được trao cho hai dự án: Dự án Green Choice – Bộ sản phẩm tuần hoàn từ sầu riêng của nhóm sinh viên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành.

Dự án IoT Solar Lamppost – Chiếu sáng thông minh, kết nối toàn diện của nhóm sinh viên Trường Cao đẳng Công Thương TP.HCM.