Chương trình Y Việt – Đức dừng đột ngột, sinh viên và phụ huynh lo lắng 21/10/2025 11:18

(PLO)- Đại diện Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch cho biết đã có báo cáo với UBND TP.HCM về việc dừng chương trình đào tạo Y Việt – Đức; đồng thời sẽ tổ chức đối thoại với sinh viên, phụ huynh trên tinh thần đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho người học.

Anh NTA và một số phụ huynh có con đang học tại Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch phản ánh đến báo Pháp Luật TP.HCM bày tỏ bức xúc về việc chương trình liên kết đào tạo Y Việt – Đức của Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch (TP.HCM) liên kết với ĐH Johannes Gutenberg Mainz (CHLB Đức) bị dừng đột ngột, ảnh hưởng việc học tập của sinh viên.

Học giữa chừng, nhà trường thông báo chương trình chấm dứt

Cụ thể, theo phụ huynh NTA, con của ông đang theo học chương trình đào tạo Y Việt – Đức của Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch (TP.HCM) liên kết với ĐH Johannes Gutenberg Mainz (CHLB Đức) theo khóa tuyển sinh năm 2023, dự kiến kết thúc vào 2029. Học phí của chương trình này cao gấp ba lần chương trình Y chính quy, cụ thể là hơn 200 triệu đồng/năm.

Lớp của con ông NTA có khoảng 50 sinh viên, đều là những em có thành tích học tập tốt khi tuyển sinh đầu vào. Để được học chương trình này, sau khi trúng tuyển vào ngành y, thí sinh phải trải qua vòng thi riêng nhằm đánh giá năng lực ngoại ngữ và kiến thức chuyên môn.

Nội dung giới thiệu về chương trình liên kết Y Việt - Đức.

Thông tin ban đầu, sinh viên chương trình này sẽ học 5 năm tại Việt Nam và một năm 3 tháng thực hành lâm sàng tại Đức.

Dù học phí cao nhưng nhiều phụ huynh quyết tâm cho con học vì chương trình được trường giới thiệu đây là chương trình đào tạo bác sĩ theo chuẩn châu Âu, sinh viên sẽ được tu nghiệp tại các bệnh viện của Đức để tiếp cận kỹ thuật mới, nâng cao tay nghề...

Tuy nhiên, đến nay, khi sinh viên đang học giữa chừng, nhà trường lại thông báo chương trình chấm dứt. Được biết, không chỉ khóa tuyển sinh năm 2023 mà các khóa sau là năm 2024, 2025 cũng bị ảnh hưởng và phải dừng học, tổng cộng có khoảng 80 sinh viên. Riêng khóa năm 2025 vừa nhập học ba tuần, còn khóa năm 2023 đã trải qua một kỳ thi chuyển giai đoạn đầu (M1).

Theo các phụ huynh, khi trường ký kết hợp đồng hợp tác, phải đảm bảo đủ thời gian đào tạo trọn vẹn 6 năm cho các sinh viên đã trúng tuyển trong thời gian hợp đồng còn hiệu lực. Nếu hợp đồng hết hạn năm 2027, thì ít nhất phải đảm bảo đào tạo cho sinh viên nhập học năm 2021, 2022, 2023… chứ không thể dừng giữa chừng như vậy.

“Nhiều sinh viên ngành y đều là những học sinh giỏi, nhiều em rất sốc, hoang mang, khi biết chương trình bị dừng, nhất là các em khóa 2003 vì đã học được nửa khóa. Các em lo lắng phải chuyển sang học chương trình đào tạo y khoa chính quy thông thường tại trường và có thể sẽ phải học lại từ đầu vì chương trình đào tạo Y Việt – Đức, khác hẳn với khung đào tạo của Việt Nam. Điều này gây lãng phí lớn về thời gian và công sức" - một phụ huynh băn khoăn.

Một phụ huynh khác bức xúc: "Chúng tôi không phản đối việc hợp tác dừng lại nếu có lý do chính đáng. Nhà trường cần thông tin minh bạch, có lộ trình, tránh để sinh viên và phụ huynh rơi vào thế bị động”.

Sẽ gặp gỡ, đối thoại với phụ huynh

Trao đổi với PLO, đại diện Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch xác nhận đúng là chương trình đào tạo Y Việt – Đức của trường phải dừng. Đây là vấn đề liên quan đến hợp tác quốc tế, do phía đối tác là ĐH Johannes Gutenberg Mainz đã thông báo chấm dứt hợp tác triển khai chương trình đào tạo kể từ năm học 2025–2026.

Theo đó, sinh viên khóa tuyển sinh năm 2025 sẽ được chuyển về học tập trong hệ đào tạo Bác sĩ Y khoa chính quy của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, đảm bảo đầy đủ quyền lợi, nội dung đào tạo và khung chương trình theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo và Bộ Y tế.

“Trường đã có báo cáo gửi lên UBND TP.HCM về vấn đề này. Đồng thời, nhà trường và đại diện đơn vị đối tác sẽ tổ chức gặp gỡ, đối thoại với sinh viên, phụ huynh để cung cấp thông tin, minh bạch và thống nhất về kế hoạch giảng dạy, phương án tài chính liên quan đến việc điều chỉnh chương trình, trên tinh thần đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho người học” – vị đại diện khẳng định.