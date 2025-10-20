Sinh viên được 'gỡ rối' tâm lý, giảng viên nữ được chăm sóc da tại trường 20/10/2025 15:06

(PLO)- Phòng tư vấn sức khỏe tâm thần và chăm sóc da sẽ hoạt động định kỳ và miễn phí, có sự tham gia của các chuyên gia tâm lý và bác sĩ da liễu.

Sáng 20-10, Trường ĐH Luật TP.HCM (ULAW) khánh thành phòng Tư vấn sức khỏe tâm thần cho sinh viên và chăm sóc da cho viên chức nữ tại cơ sở Nguyễn Tất Thành.

Phát biểu tại buổi lễ, TS Lê Trường Sơn, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết việc đưa vào hoạt động hai phòng tư vấn là món quà ý nghĩa nhân dịp Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10, đồng thời thể hiện sự chăm lo đời sống thể chất và tinh thần cho cộng đồng đội ngũ đang làm việc cũng như người học tại trường.

Theo ông, trong bối cảnh cuộc sống hiện đại, sinh viên dễ chịu áp lực học tập và xã hội, nên việc hỗ trợ, tư vấn sức khỏe tâm thần là cần thiết để giúp người học nhận diện sớm các vấn đề, duy trì tinh thần tích cực trong học tập và cuộc sống.

Phòng tư vấn có sự tham gia của các chuyên gia tâm lý và bác sĩ da liễu.



Phòng tư vấn trực thuộc Phòng Công tác sinh viên, hoạt động định kỳ và miễn phí, có sự tham gia của các chuyên gia tâm lý và bác sĩ da liễu. Không gian được thiết kế hiện đại, đảm bảo riêng tư, nhằm thực hiện hiệu quả Thông tư 18/2025 của Bộ GD&ĐT về công tác tư vấn học đường và xã hội trong trường học.

Song song đó, trường còn tổ chức nhiều chương trình ý nghĩa tôn vinh phụ nữ, như triển lãm “Em, Gốm và Hoa”; giao lưu nghệ thuật với vợ chồng họa sĩ Dương Hiển Chinh – Nguyễn Thu Hương, cùng lễ kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10 với chủ đề “Giai điệu tri ân – Tôn vinh phái đẹp ULAW”... Những hoạt động này góp phần tạo nên không gian ấm cúng, lan tỏa thông điệp về sự quan tâm, sẻ chia và trân trọng phụ nữ trong cộng đồng học đường.

Một góc triển lãm “Em, Gốm và Hoa”.