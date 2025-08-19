Chuyển tiền ra nước ngoài từ 1.000 USD có thể phải báo cáo 19/08/2025 21:13

(PLO)- Để tránh tình trạng dòng vốn trong nước chuyển vào Trung tâm Tài chính quốc tế rồi sau đó đầu tư ra nước ngoài, Ngân hàng Nhà nước đề xuất một số quy định giới hạn dòng vốn và trách nhiệm quản lý.

Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định về việc cấp phép thành lập và hoạt động ngân hàng, quản lý ngoại hối, phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố, chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt tại Trung tâm Tài chính quốc tế.

Thông tư số 09-2023 của Ngân hàng Nhà nước, các giao dịch chuyển tiền điện tử quốc tế có giá trị từ 1.000 USD, hoặc các giao dịch trong nước từ 500 triệu đồng, đều thuộc diện phải báo cáo phục vụ công tác phòng, chống rửa tiền. Ảnh minh họa: TTXVN

Chuyển tiền từ 1.000 USD ra nước ngoài cần báo cáo

Theo Ngân hàng Nhà nước, để tránh tình trạng dòng vốn từ phần còn lại của nền kinh tế trong nước chuyển vào Trung tâm Tài chính quốc tế rồi sau đó đầu tư ra nước ngoài, đi ngược với định hướng thu hút vốn về Việt Nam, dự thảo Nghị định đề xuất một số quy định giới hạn dòng vốn và trách nhiệm quản lý.

Đáng chú ý là quy định về báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử. Theo Khoản 4 Điều 127 của dự thảo, các đối tượng báo cáo tại Trung tâm Tài chính quốc tế sẽ phải tuân thủ chế độ báo cáo như đối với các giao dịch chuyển tiền điện tử quốc tế.

Theo lý giải của Ngân hàng Nhà nước, hầu hết các giao dịch tại Trung tâm Tài chính quốc tế sẽ được thực hiện thông qua hệ thống thanh toán quốc tế như SWIFT, nên áp dụng chế độ báo cáo quốc tế cho toàn bộ các giao dịch là cần thiết nhằm kiểm soát rủi ro ngay từ đầu.

Sau khi Trung tâm Tài chính quốc tế đi vào vận hành thực tế, Ngân hàng Nhà nước sẽ đánh giá tổng thể về quy mô, số lượng, mức độ rủi ro và khả năng lưu trữ, khai thác thông tin của hệ thống dữ liệu phục vụ phòng, chống rửa tiền. Trên cơ sở đó, nếu cần thiết, các quy định về chế độ báo cáo sẽ được điều chỉnh để phù hợp hơn với thực tiễn hoạt động của Trung tâm Tài chính quốc tế.

Căn cứ Thông tư số 09-2023 do Ngân hàng Nhà nước ban hành, các giao dịch chuyển tiền điện tử quốc tế có giá trị từ 1.000 USD, hoặc các giao dịch trong nước từ 500 triệu đồng đều thuộc diện phải báo cáo phục vụ công tác phòng, chống rửa tiền.

Không áp dụng can thiệp sớm với các ngân hàng trong Trung tâm tài chính

Dự thảo Nghị định quy định Ngân hàng Nhà nước không thực hiện can thiệp sớm, áp dụng kiểm soát đặc biệt, các biện pháp tái cơ cấu, cho vay đặc biệt… đối với các thành viên của Trung tâm, cũng như không thực hiện các nghiệp vụ ngân hàng Trung ương (như quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng đối với hệ thống ngân hàng trong nước).

Dự thảo cũng quy định ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài là thành viên không tham gia bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (do các ngân hàng thành lập trong Trung tâm tài chính quốc tế không nhận tiền gửi của cá nhân trên lãnh thổ Việt Nam).

Thay vào đó, dự thảo quy định về việc thu hồi giấy phép, giải thể, phá sản và thanh lý tài sản khi các ngân hàng là thành viên của Trung tâm tài chính quốc tế xảy ra sự cố.

Theo đó, dự thảo quy định 4 trường hợp ngân hàng là thành viên của Trung tâm tài chính quốc tế gặp sự cố: Số lỗ lũy kế lớn hơn 15% giá trị của vốn điều lệ và các quỹ dự trữ và vi phạm tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu; vi phạm tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu trong thời gian 6 tháng liên tục; vi phạm tỷ lệ khả năng chi trả trong thời gian 30 ngày liên tục; bị rút tiền hàng loạt dẫn đến có nguy cơ mất khả năng chi trả hoặc mất khả năng chi trả và có báo cáo gửi cơ quan có thẩm quyền.

Dự thảo giao cho cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép thanh tra, giám sát ngân hàng thương mại, chi nhánh Ngân hàng Nhà nước là thành viên thực hiện việc theo dõi khi các ngân hàng rơi vào trường hợp nêu trên.

Khi các ngân hàng thành viên của Trung tâm tài chính quốc tế gặp sự cố, Ngân hàng Nhà nước sẽ không tham gia tái can thiệp sớm, kiểm soát đặc biệt, cho vay đặc biệt... Thủ tục phá sản các ngân hàng gặp sự cố sẽ được giải quyết tại Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế.