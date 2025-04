CLB Công an Hà Nội gặp khó ở Hải Phòng 22/04/2025 10:49

(PLO)- Trận đấu bù vòng tứ kết Cúp quốc gia 2024-2025 giữa Hải Phòng và Công an Hà Nội vào đêm 22-4 hứa hẹn là màn đối đầu căng thẳng và nảy lửa, khi cả hai CLB đều đang nhắm đến mục tiêu lọt vào bán kết và cao hơn nữa là chức vô địch.

HLV Chu Đình Nghiêm của đội chủ sân Lạch Tray không giấu tham vọng khi đưa ra mục tiêu cho Hải Phòng là phải thắng ở trận đấu này: “Chúng tôi muốn tận dụng cơ hội để tiến vào bán kết Cúp quốc gia. Hải Phòng sẽ thuận lợi hơn nhiều khi giành chiến thắng, vì chúng tôi sẽ tiếp tục được chơi trên sân nhà. Đây là lợi thế không nhỏ, và toàn đội không muốn bỏ lỡ”.

Đáng chú ý Hải Phòng sắp sửa trụ hạng an toàn ở V-League nên sẽ dốc sức nhiều cho mặt trận Cúp quốc gia để khẳng định vị thế. Các học trò HLV Chu Đình Nghiêm ở thời điểm này cũng không dễ bị đánh bại. Họ đang hưng phấn sau chuỗi trận bất bại trên sân nhà với trận hòa không bàn thắng trước ứng viên nặng ký Hà Nội và thắng Bình Định 2-0.

Nhìn vào hành trình của Hải Phòng mùa này, không ai có thể phủ nhận sự nỗ lực đáng khen ngợi của họ. Từ chỗ tụt xuống đáy bảng xếp hạng và rơi vào vòng xoáy trụ hạng, đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm đã bứt phá mạnh mẽ nhờ những thay đổi tích cực trong lối chơi và lực lượng. Hiện tại, họ đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng V-League với 24 điểm, cách vị trí tranh play off 8 điểm khi chỉ còn 7 vòng đấu.

Các cầu thủ Hải Phòng đang hưng phấn sau hai trận bất bại ở sân Lạch Tray, trước khi tiếp đội bóng mạnh Công an Hà Nội. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

HLV Chu Đình Nghiêm cho biết: “Thời gian đầu mùa, đội gặp nhiều khó khăn vì lực lượng sứt mẻ do chấn thương. Nhiều cầu thủ chủ chốt không thể ra sân, cộng với việc không ghi được bàn thắng trong nhiều trận đã khiến tâm lý toàn đội bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tuy nhiên, khi lực lượng dần ổn định, cầu thủ trở lại thi đấu, hiệu suất ghi bàn cải thiện thì mọi thứ đã thay đổi”.

Trận gặp CLB Công an Hà Nội đêm 22-4 là một thử thách cho sự hồi sinh của chủ nhà trên sân Lạch Tray luôn đi dễ, khó về với nhiều đội khách. Công an Hà Nội với binh hùng tướng mạnh ở mùa này vẫn không thể thắng Hải Phòng ở đây. “Ai cũng biết đội khách Công an Hà Nội rất mạnh, có nhiều cầu thủ giỏi, nhưng chúng tôi có lợi thế sân nhà và tinh thần tốt. Mục tiêu duy nhất của Hải Phòng là chiến thắng để đi tiếp”, HLV Chu Đình Nghiêm lên giây cót tinh thần cho học trò.

HLV Polking và các học trò sẽ gặp nhiều khó khăn trong chuyến làm khách Hải Phòng. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Thủ quân Triệu Việt Hưng và các đồng đội trong trận đấu ở sân nhà thứ ba liên tiếp sẽ rất quyết tâm giành chiến thắng để rộng đường toan tính cho loạt trận đấu cuối mùa giải. Sự máu lửa của các cầu thủ trên thánh địa Lạch Tray khiến ông Nghiêm tin tưởng vào một trận thắng đối thủ lớn: “Chúng tôi có sự chuẩn bị tốt. Lực lượng hiện tại của Hải Phòng đủ sức để thi đấu với Công an Hà Nội. Các cầu thủ sẵn sàng nỗ lực hết mình cho mục tiêu chung”.

Bên kia chiến tuyến, Công an Hà Nội cũng đang rất khao khát danh hiệu Cúp quốc gia, trong bối cảnh họ không còn nhiều cơ hội cạnh tranh chức vô địch V-League mùa này. Tuy nhiên, cơ hội cho thầy trò Polking giành chiến thắng đội chủ sân Lạch Tray không quá cao, bởi sự chênh lệch giữa thành phần đá chính và dự bị. Công an Hà Nội có dấu hiệu xuống sức ở giải đoạn cuối của mùa giải, và mới nhất bị CLB TP.HCM cầm hòa ngay trên sân nhà.

Hải Phòng sẽ tận dụng lợi thế sân nhà để giành vé vào bán kết Cúp quốc gia. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Trong lần chạm trán với Hải Phòng ở sân Lạch Tray lượt đi V-League, hai đội cầm chân nhau 1-1 và điều đó càng khiến cuộc tái đấu lần này thêm phần kịch tính. Trong lúc giải vô địch quốc gia đang đi vào giai đoạn nước rút, Cúp quốc gia trở thành mục tiêu lớn cho nhiều đội bóng không còn đủ khả năng đua vô địch ở giải đấu chính.

Với Hải Phòng, nơi từng có một thời hoàng kim cuồng nhiệt trong lòng khán giả đất Cảng, một danh hiệu là lời khẳng định cho hành trình hồi sinh dưới thời HLV Chu Đình Nghiêm. Và trận tiếp Công an Hà Nội là bước ngoặt mở ra con đường ấy. Đội thắng trong trận tứ kết này sẽ gặp CLB Viettel và trận bán kết còn lại là cặp đấu giữa SL Nghệ An và B. Bình Dương.