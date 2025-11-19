Clip công an đu dây vượt sông Ba, giải cứu 31 người dân bị cô lập 19/11/2025 21:21

(PLO)- Lực lượng Công an tỉnh Gia Lai đã nỗ lực vượt sông Ba, nối dây thừng giải cứu 31 người dân bị cô lập lên bờ an toàn.

Chiều tối 19-11, Công an xã Đăk Song phối hợp với lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực An Khê, Công an tỉnh Gia Lai, giải cứu thành công 31 người dân trên địa bàn bị cô lập do nước sông Ba dâng cao, chảy xiết.

Lực lượng công an giải cứu, giúp 31 công dân vượt sông Ba an toàn. Ảnh: CA.

Trước đó, sáng 19-11, có 31 người dân làng Mèo, xã Đăk Song, đi làm rẫy và đến chiều, nước sông Ba dâng cao, chảy mạnh nên không thể quay trở về.

Nhận được tin báo, Công an xã Đăk Song đã dùng dây thừng thả trôi sang bờ bên kia để tiếp tế đồ ăn, quần áo ấm cho các công dân bị mắc kẹt và yêu cầu người dân giữ bình tĩnh, không được tự ý vượt sông gây nguy hiểm đến tính mạng.

Đến 18 giờ 30 phút cùng ngày, Công an xã Đăk Song phối hợp với lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực An Khê căng dây thừng nối liền hai bờ sông với khoảng cách 70 m, lần lượt đưa 31 người lên bờ an toàn.

Clip lực lượng công an giải cứu 31 công dân bị cô lập, vượt sông Ba an toàn. Nguồn: ANGL.

Theo Trung tá Trường Minh Trung, Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Gia Lai, sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã huy động 15 cán bộ, chiến sĩ cùng hai xe cứu nạn, cứu hộ nhanh chóng đến hiện trường.

Sau khi nghiên cứu phương án, lực lượng cứu hộ chọn cách vượt xuyên, căng dây nối hai bờ và đưa cán bộ có kỹ năng, nhiều kinh nghiệm nghiệp vụ đu dây vượt sông, rồi hướng dẫn, hỗ trợ người dân theo dây di chuyển về bờ bên này.