Clip người phụ nữ nhổ nước bọt rồi đánh liên tiếp vào đầu bé gái 30/09/2025 11:00

(PLO)- Thấy bé gái 15 tuổi đi ngang qua cổng nhà mình, người phụ nữ nhổ nước bọt rồi đánh liên tiếp vào đầu bé gái này.

Ngày 30-9, Công an phường Tân Đông Hiệp, TP.HCM đang củng cố hồ sơ để xử phạt hành chính đối với bà Vũ Thị N (50 tuổi) về hành vi cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác nhưng chưa bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Clip: Người phụ nữ nhổ nước bọt rồi đánh liên tiếp vào đầu bé gái.

Theo Công an phường Tân Đông Hiệp, em Nguyễn Ngọc Nh (15 tuổi) và bà N ở gần nhà nhau tại khu phố Tân An (phường Tân Đông Hiệp).

Em Nh có mâu thuẫn với con bà N nên mỗi lần Nh đi qua nhà bà N thì tỏ thái độ khiêu khích nên bà N bực tức.

Tối 27-9, bà N đứng trước cổng nhà mình thì thấy Nh đi ngang qua. Lúc này, bà N nhổ nước bọt vào mặt em Nh. Khi bị em Nh phản ứng thì bà N lao đến dùng tay đánh liên tiếp vào đầu em Nh ba cái, rồi chửi bới. Sau đó, em Nh bỏ về nhà.

Sau khi nhận được tin báo, Công an phường Tân Đông Hiệp đã vào cuộc xử lý.