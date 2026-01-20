Clip: Tìm kiếm 2 cây vàng người dân đánh rơi trên sông Hương

Trước đó, vào khuya 19-1, mạng xã hội tại TP Huế xôn xao trước thông tin về việc một người dân đánh rơi 2 cây vàng xuống sông Hương. Theo giá thị trường hiện tại, số tài sản này ước tính trị giá hơn 300 triệu đồng.

Sự việc xảy ra tại khu vực cầu đi bộ gỗ Lim, một địa điểm ven sông thu hút đông đảo người dân và du khách. Ngay khi thông tin được chia sẻ, sự việc đã thu hút sự quan tâm lớn của dư luận địa phương.

Sau đó, các thành viên Đội SOS75 - Đội 0 đồng Huế đã đến hiện trường và tổ chức lặn tìm kiếm tại các vị trí nghi vấn. 2 cây vàng được tìm thấy vào khoảng 0 giờ và 11 giờ ngày 20-1.