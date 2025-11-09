Con gái làm giả giấy tờ của mẹ để vay tín chấp 850 triệu đồng rồi chiếm đoạt 09/11/2025 19:28

(PLO)- Sau khi được giải ngân 850 triệu đồng, Huyền sử dụng 107 triệu đồng để trả nợ gốc và lãi cho ngân hàng; số tiền còn lại hơn 740 triệu đồng, Huyền chiếm đoạt sử dụng cá nhân.

VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố ra TAND cùng cấp đối với bị can Phùng Diệu Huyền về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Theo cáo trạng, ngày 28-9-2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hà Đông (cũ), Hà Nội nhận được đơn của một ngân hàng tố giác bà Hoàng Thị Từ Ninh (mẹ đẻ bị can Phùng Diệu Huyền) có hành vi chiếm đoạt 265 triệu đồng của tổ chức tín dụng này.

Bị can lên mạng thuê người làm giả giấy tờ của mẹ. Ảnh minh họa: AI

Theo kết quả điều tra, bà Hoàng Thị Từ Ninh vốn là cán bộ thuộc Cục Quân y (Bộ Quốc phòng) đã nghỉ hưu. Tháng 7-2018, bà Ninh cho con gái là Phùng Diệu Huyền mượn giấy tờ cá nhân do Huyền nhờ bà Ninh đứng tên vay ngân hàng 540 triệu đồng.

Sau khi ngân hàng giải ngân, Huyền sử dụng số tiền này và hàng tháng trả gốc, lãi cho ngân hàng nhưng đến nay chưa tất toán.

Tháng 7-2019, do cần tiền chi tiêu cá nhân nên Huyền lên mạng thuê người làm giả hồ sơ vay tiền gồm sổ hộ khẩu, CCCD, sao kê tài khoản, phiếu lĩnh lương hưu, quyết định hưởng chế độ hưu trí... mang tên bà Ninh với giá 45 triệu đồng/bộ.

Ngày 31-7-2019, Huyền nói dối bà Ninh là đang cần tiền kinh doanh nên nhờ mẹ đứng tên trên hồ sơ vay vốn ngân hàng theo hình thức vay tín chấp. Hồ sơ vay tiền đã được Huyền chuẩn bị, bà Ninh chỉ việc đi cùng Huyền đến ngân hàng ký tên vào các giấy tờ. Việc trả nợ khoản vay, Huyền sẽ chịu trách nhiệm.

Tin tưởng con gái, bà Ninh đã cùng Huyền đến 3 chi nhánh, phòng giao dịch ngân hàng thực hiện việc vay tiền. Sau khi được giải ngân 850 triệu đồng, Huyền sử dụng 107 triệu đồng để trả nợ gốc và lãi cho ngân hàng; số tiền còn lại hơn 740 triệu đồng, Huyền chiếm đoạt sử dụng cá nhân.

Quá trình giải quyết vụ án, các chi nhánh, phòng giao dịch ngân hàng yêu cầu Huyền phải hoàn trả, khắc phục tổng cộng hơn 1,3 tỉ đồng, bao gồm nợ gốc và lãi phát sinh theo quy định.

Cơ quan tố tụng xác định, đối với những nhân viên ngân hàng xét duyệt hồ sơ vay vốn của bà Ninh do không biết và không thể biết các giấy tờ, tài liệu bị Huyền làm giả, đồng thời không được hưởng lợi gì nên không đề cập xử lý.