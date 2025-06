Công an đã triển khai thí điểm nhận diện sinh trắc học tại sân bay Tân Sơn Nhất 04/06/2025 20:22

Chiều 4-6, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị lần thứ nhất Ban Chỉ đạo của Bộ Công an về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 (Ban Chỉ đạo 57 Bộ Công an).

Hàng chục tiện ích với hàng chục triệu tài khoản định danh

Quang cảnh Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có lãnh đạo Bộ Công an và đại diện lãnh đạo các đơn vị trong và ngoài ngành công an...

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 57 cho biết: Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, lực lượng Công an nhân dân (CAND) đã có nhiều chủ trương, chính sách đẩy mạnh ứng dụng phát triển khoa học, công nghệ trong chuyển đổi số, tích cực tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ Tư và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Trung tướng Nguyễn Văn Long-Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại Hội nghị.

Lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ Công an các đơn vị, địa phương đã nhận thức rõ vai trò tiên phong, gương mẫu đi đầu trong chuyển đổi số quốc gia. Tiêu biểu là, Bộ Công an đã xây dựng và đi vào vận hành Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, tham mưu cho Chính phủ triển khai Đề án 06 làm tiền đề để xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia, nền tảng của chuyển đổi số quốc gia.

Đại biểu trình bày tham luận tại Hội nghị.

Qua hơn hai tháng thành lập Ban Chỉ đạo 57 Bộ Công an, các mặt công tác về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 trong CAND tiếp tục đạt được một số kết quả tích cực.

Cụ thể, VNelD đến nay đã cung cấp hàng chục tiện ích với hàng chục triệu tài khoản định danh; vừa qua đã triển khai thí điểm nhận diện sinh trắc học tại Nhà ga T3, Cảng hàng không Tân Sơn Nhất, TP.HCM; lấy ý kiến nhân dân tham gia sửa đổi Hiến pháp với hàng chục triệu lượt người tham gia.

Từ thực hiện Đề án 06, Bộ Công an đã chủ động rà soát, kiến nghị đơn giản hóa thủ tục hành chính đối với hàng trăm thủ tục. Bên cạnh đó, việc xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia được chỉ đạo quyết liệt và đạt được một số kết quả bước đầu.

Thể chế phục vụ chuyển đổi số tiếp tục được rà soát, hoàn thiện, một số văn bản triển khai Luật dữ liệu đang được tập trung xây dựng; các công tác liên quan Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân, sửa đổi bổ sung Luật Bảo vệ bí mật nhà nước, hợp nhất Luật An ninh mạng và Luật An toàn thông tin mạng...

Về cung cấp dịch vụ công trực tuyến ngành Công an, Cổng dịch vụ công Bộ Công an tiếp tục duy trì tỷ lệ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến ở mức cao (trung bình trên 5 triệu hồ sơ/tháng, tỷ lệ trực tuyến đạt trên 95%...). Đồng thời, tiếp tục duy trì không làm gián đoạn việc cung cấp 47 dịch vụ công trực tuyến trên năm lĩnh vực mới tiếp nhận từ các bộ, ngành (Cấp phiếu lý lịch tư pháp; Đảm bảo an toàn thông tin, an ninh mạng; Sát hạch, cấp giấy phép lái xe; Đảm bảo an ninh hàng không)...

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban Chỉ đạo 57 Bộ Công an phát biểu chủ trì Hội nghị.

Tham luận tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung đánh giá thực trạng và đề xuất những giải pháp nhằm thực hiện đột phá về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 trong thời gian tới như: Tăng cường ứng dụng VneID đối với phát triển kinh tế, xã hội và phòng chống tội phạm; Tiêu chuẩn quốc gia về an ninh mạng; Nghiên cứu ứng dụng công nghệ để mở rộng đối tượng sử dụng hệ thống cửa tự động trong xuất nhập cảnh tại các cảng hàng không...

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bộ trưởng Lương Tam Quang ghi nhận và biểu dương những nỗ lực trong thực hiện phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 của toàn lực lượng CAND trong thời gian qua

Cần sớm nghiên cứu đề xuất về Luật AI, Luật An ninh dữ liệu

Thời gian tới, Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị toàn lực lượng cần thống nhất nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng đặc biệt của nhiệm vụ phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06; xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, thể hiện sự gương mẫu, đi đầu của toàn lực lượng, năng lực, sức chiến đấu của từng tổ chức Đảng, kết quả thực hiện là tiêu chí quan trọng đánh giá năng lực người đứng đầu các cấp trong CAND.

Lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong CAND phải đề cao trách nhiệm; các đơn vị có nhiệm vụ trực tiếp phải bảo đảm tiến độ, chất lượng từng phần việc được giao.

Toàn lực lượng CAND tích cực triển khai bảo đảm tiến độ các phần mềm nghiệp vụ, các phần mềm chuyển đổi trạng thái làm việc sang môi trường điện tử; triển khai mạnh mẽ phong trào Bình dân học vụ số, phát huy cao độ vai trò Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, tạo thành phong trào thi đua sôi nổi, "tự nguyện", "tự giác" trong toàn lực lượng CAND về thực hiện chuyển đổi số. Kiện toàn Ban Chỉ đạo phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 từ Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của Công an đơn vị, địa phương. Mỗi cấp ủy có nghị quyết chuyên đề lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ này. Đồng thời, thống nhất nhận thức về các nhiệm vụ chủ yếu phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 của CAND, gồm: Các nhiệm vụ phát triển khoa học công nghệ, đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số mà lực lượng CAND là tham mưu, nòng cốt. Trong đó, phát huy tốt vai trò thường trực Đề án 06, phân công, điều phối, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của các bộ, ngành, địa phương bảo đảm tiến độ, chất lượng, đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra.

Các đại biểu trình bày tham luận tại Hội nghị.

Tích cực nghiên cứu tìm tòi, khai thác tối đa giá trị, tìm ra những điểm đột phá, đổi mới sáng tạo, đóng góp cho sự phát triển của đất nước từ quá trình tham mưu triển khai Đề án 06 cũng như phát triển các sản phẩm từ Trung tâm dữ liệu quốc gia.

Cùng với đó, tập trung hoàn thiện thể chế pháp luật phục vụ phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, tháo gỡ triệt để điểm nghẽn, rào cản ngay trong năm 2025.

Ngoài ra, cần đẩy nhanh việc xây dựng, sửa đổi Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước, hợp nhất Luật An ninh mạng và An toàn thông tin mạng, đề xuất sửa đổi Luật Cơ yếu, cần sớm nghiên cứu đề xuất về Luật AI, Luật An ninh dữ liệu... quy định về những vấn đề mới thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số...

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe công bố Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo 57 Bộ Công an do Bộ trưởng Bộ Công an làm Trưởng ban Chỉ đạo; Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo 57 Bộ Công an; Quyết định thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo 57 Bộ Công an.