Công an Đắk Lắk khuyến cáo người dân cảnh báo lừa đảo khi mua nhà ở xã hội 04/06/2025 15:43

(PLO)- Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk khuyến nghị người dân khi mua nhà ở xã hội cần tìm hiểu đầy đủ thông tin về dự án từ các nguồn chính thức.

Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk vừa tham mưu các cơ quan chức năng đảm bảo an ninh trật tự trong thực hiện chủ trương đầu tư phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Dự án nhà ở xã hội độc lập cho cán bộ, công chức, viên chức tại TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: CA



Theo Công an tỉnh Đắk Lắk, đề án xây dựng ít nhất một triệu căn nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp, giai đoạn 2021-2030 tỉnh Đắk Lắk được giao mục tiêu hoàn thành 18.800 căn. Đến nay, UBND tỉnh Đắk Lắk chấp thuận chủ trương đầu tư đối với chín dự án với tổng cộng 3.615 căn.

Khi triển khai các dự án ở địa phương, đã có nhiều vụ việc bị những người lợi dụng nhu cầu của người dân trong sở hữu nhà ở xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phòng An ninh kinh tế phối hợp chặt chẽ Sở Xây dựng Đắk Lắk thực hiện xét duyệt điều kiện mở bán, tiêu chuẩn khách hàng; yêu cầu các chủ đầu tư, các đơn vị phân phối chấp hành nghiêm chỉnh quy định pháp luật khi thực hiện quảng bá, giới thiệu về dự án, tiếp nhận tiền giữ chỗ, đặt cọc...

Để không bị lừa đảo, Phòng An ninh kinh tế khuyến nghị người dân cần tìm hiểu đầy đủ thông tin về dự án từ các nguồn chính thức như Sở Xây dựng Đắk Lắk (có thể liên hệ trực tiếp hoặc trên website của sở www.soxaydung.daklak.gov.vn), chủ đầu tư, các đơn vị phân phối được chủ đầu tư công khai, chấp thuận. Các thông tin cần chú ý như pháp lý dự án, giá bán dự kiến, thời điểm đủ điều kiện mở bán, nơi tiếp nhận hồ sơ...

Cảnh giác trước những thông tin giới thiệu, quảng bá có thể mua suất ngoại giao, suất ưu tiên... Để tạo sức ép về tâm lý cho khách hàng, các đối tượng thường yêu cầu giữ kín thông tin, nộp tiền giữ chỗ ngay, số lượng căn hộ khan hiếm và khi chuyển tiền sẽ không chuyển trực tiếp vào tài khoản của chủ đầu tư.

Đọc kỹ tất cả nội dung, điều khoản hợp đồng có liên quan đến hoạt động mua bán tại dự án để tránh sai sót hoặc phát sinh tranh chấp.

Tuân thủ nghiêm chỉnh quy định pháp luật về tiêu chí xét duyệt đối tượng được mua, tuyệt đối không lợi dụng chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước để trục lợi.