Công an Điện Biên bắt giữ 74 người, thu giữ hàng trăm kịch bản lừa đảo 15/07/2025 16:12

(PLO)- Từ trung tâm Tam Giác Vàng, Công an Điện Biên cùng lực lượng chức năng thu giữ hàng trăm thiết bị điện tử, sim số, kịch bản lừa đảo tỉ mỉ.

Ngày 15-7, tin từ Công an tỉnh Điện Biên, cho biết đơn vị này đã khởi tố vụ án, khởi tố 38 bị can trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia bằng hình thức đầu tư vàng ảo, hoạt động tại Đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng (Lào).

Manh mối vụ việc được phát hiện từ tháng 2-2025, Công an Điện Biên nhận thấy dấu hiệu tổ chức tội phạm công nghệ cao do Hoàng Văn Trung, 31 tuổi, ngụ tỉnh Cao Bằng cầm đầu. Người này cấu kết với nhóm người Trung Quốc, lập sàn vàng ảo “ATFX” để lừa đảo công dân Việt Nam và nhiều nước khác trong khu vực.

Nhóm người trong vụ án được Công an Điện Biên di lý từ Lào về Việt Nam. Ảnh: CA

Đầu tháng 6-2025, Công an Điện Biên xác lập Chuyên án 625T do Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp chỉ đạo nhằm triệt phá toàn bộ đường dây trên lãnh thổ nước bạn.

Hành trình truy vết kéo dài hơn bốn tháng, xuyên biên giới, với nhiều khó khăn về ngôn ngữ, địa hình và pháp lý đặc thù tại Tam Giác Vàng – nơi được coi là “điểm nóng” về an ninh. Lực lượng Công an Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh Bò Kẹo (Lào) và các đơn vị nghiệp vụ để lần ra từng mắt xích trong đường dây.

Trung tuần tháng 6-2025, khi có thông tin nhóm tội phạm chuẩn bị bỏ trốn, Ban chuyên án quyết định đẩy nhanh kế hoạch phá án.

Gần 200 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Điện Biên, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và Công an Lào, triển khai đồng loạt nhiều mũi trinh sát tại khu Tam Giác Vàng, sân bay Viêng Chăn và cửa khẩu Tây Trang (Điện Biên). Phương án “gọng kìm” được kích hoạt, khóa chặt mọi hướng thoát thân của các nhóm tội phạm.

Số tang vật Ban chuyên án thu giữ. Ảnh: CA

Theo Thượng tá Nguyễn Xuân Lâm, Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Điện Biên, chia sẻ: “Thông tin trinh sát thời điểm đó như một cú hích chiến thuật. Chỉ cần chậm một nhịp, toàn bộ tổ chức có thể tan rã, chứng cứ biến mất. Chúng tôi phải hành động quyết đoán, chính xác và hiệp đồng tuyệt đối với Công an nước bạn để siết chặt vòng vây trong thời gian ngắn nhất”.

Kết quả: 74 người bị bắt giữ, trong đó có 59 người Việt và 15 người Trung Quốc. Tang vật thu giữ gồm hàng trăm thiết bị điện tử, tài liệu lừa đảo, hàng nghìn sim điện thoại, hộ chiếu, tiền mặt và dữ liệu kỹ thuật số.

Hoàng Văn Trung được xác định là kẻ cầm đầu đường dây lừa đảo. Ảnh: CA

Khai thác ban đầu xác định, nhóm lừa đảo hoạt động với thủ đoạn tinh vi, giả danh nhà đầu tư tài chính trên mạng xã hội, tiếp cận nạn nhân bằng hình thức tán tỉnh, tạo lòng tin rồi mời tham gia đầu tư vàng ảo với hứa hẹn sinh lời 24% mỗi ngày. Khi nạn nhân “sập bẫy”, chúng dùng các chiêu trò kỹ thuật và uy hiếp tinh thần để chiếm đoạt tài sản.

Đến ngày 9-7, toàn bộ 59 người Việt cùng tang vật được áp giải về Điện Biên. Cùng ngày, Công an tỉnh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 38 bị can về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.