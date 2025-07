Nghi ngờ đúng lúc, người phụ nữ ở Tây Ninh thoát bẫy lừa đảo qua điện thoại 14/07/2025 13:38

Ngày 14-7, thông tin từ Công an xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh cho biết lực lượng Công an xã đã kịp thời giúp người phụ nữ trên địa bàn bị lừa đảo qua điện thoại.

Trước đó, vào chiều ngày 10-7, chị LTNC (36 tuổi, xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh) đã đến Công an xã trình báo vụ việc một đối tượng lạ gọi điện thoại giả danh cán bộ nhà nước nhằm lừa đảo chiếm đoạt thông tin cá nhân.

Chị C đến trình báo Công an xã Bình Hiệp về vụ việc. Ảnh: CATN

Theo trình bày của chị C, vào khoảng 16 giờ cùng ngày, chị nhận được cuộc gọi từ một người tự xưng là cán bộ đang thực hiện nhiệm vụ cấp căn cước công dân. Đối tượng hỏi thăm thông tin cá nhân của chị và con gái gồm họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ thường trú. Sau đó, người này hướng dẫn chị thực hiện thủ tục đăng ký CCCD cho con gái thông qua Cổng dịch vụ công.

Tưởng là thật, chị C đã đồng ý kết bạn qua Zalo với đối tượng. Sau đó, người này yêu cầu chị tải một ứng dụng “dịch vụ công” từ CH Play, kèm theo các bước thực hiện như chụp ảnh CCCD, bản sao giấy khai sinh của con và gửi qua ứng dụng.

Điện thoại của chị C cài đặt ứng dụng Dịch vụ công do đối tượng hướng dẫn. Ảnh: CATN

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, chị C bắt đầu nảy sinh nghi ngờ về mức độ chính thống nên chị đã quyết định đến trụ sở Công an xã Bình Hiệp để trình báo. Sau khi kiểm tra, cán bộ công an xác định đây là hình thức lừa đảo công nghệ cao và hướng dẫn chị gỡ bỏ ngay ứng dụng giả mạo khỏi điện thoại.

Thời gian qua, Công an tỉnh Tây Ninh đã phát đi cảnh báo đến người dân: tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP qua điện thoại; không chuyển tiền, không tải các phần mềm lạ hoặc nhấp vào đường link được gửi qua tin nhắn hoặc Zalo. Khi gặp tình huống nghi vấn, người dân cần cúp máy ngay và liên hệ với công an địa phương gần nhất để được xác minh, hỗ trợ kịp thời.